Nashik News: 22 वर्षीय तरुणीला जीवदान; घोटीच्या मातोश्री हॉस्पिटलमध्ये अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वी

इगतपुरी : स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून मोठी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या एका २२ वर्षीय आदिवासी तरुणीला मृत्यूच्या जबड्यातून घोटी येथील मातोश्री हॉस्पिटलने परत आणले.

मुंबई, नाशिकच्या नामांकित तज्ज्ञ डॉक्टरांनी या प्रकरणात हतबलता व्यक्त करून मोठ्या धोक्याची सूचना दिली होती. मात्र, तरुणीच्या नातेवाइकांचा मातोश्री हॉस्पिटलवरील पक्का विश्वास आणि सुयोग्य व्यवस्थापनामुळे तरुणीचा पुनर्जन्म झाला आहे.

संबंधित आदिवासी कुटुंबाने शस्त्रक्रियेसाठी आपले कौशल्यपणाला लावणाऱ्या सर्वांना अश्रूचे पाट वाहत कृतज्ञता व्यक्त केली. मातोश्री हॉस्पिटलमध्ये दुर्धर शस्त्रक्रिया पार पाडली. (Life of 22 year old girl Difficult surgery successful at Matoshree Hospital Ghoti Nashik News)