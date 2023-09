Nashik Rain Update : गणेशोत्सवामधील ५ दिवसांमध्ये हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज

By

Nashik Rain Update : गणेशोत्सवात मंगळवार (ता. १९) ते शनिवारपर्यंत (ता.२३) हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (Light to moderate rain forecast during 5 days during Ganesh Utsav nashik rain news)

या पाच दिवसांमध्ये आकाश ढगाळ राहणार असून तापमान कमाल ३२ ते ३३, तर किमान २० ते २२ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग तासाला ७ ते १८ किलोमीटर राहील.

हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, परिपक्व झालेल्या खरीप पिकांची कापणी, कीटकनाशकाची व बुरशीनाशकाची फवारणीच्या कामांचे नियोजन करावे.

कापणी केलेल्या पिकांना ताडपत्रीने झाकून ठेवावे, असा सल्ला केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, आज शहर आणि परिसरात पावसाने रिमझिम हजेरी लावली.