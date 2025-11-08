Leopard Attack : वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे निष्पाप तरुणाचा बळी? लोहशिंगवेत बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

देवळाली कॅम्प: लोहशिंगवे (ता. नाशिक) येथे शुक्रवारी (ता. ७) पहाटे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात सुदाम जुंद्रे या तरुणाचा मृत्यू झाला. पहाटेच्या सुमारास गावात घडलेल्या या घटनेमुळे दारणाकाठ हादरला असून, ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांमध्ये भीतीसह संतापाचे वातावरण आहे. या नरभक्षक बिबट्याचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. .यापूर्वीही दोन वर्षांपूर्वी दोनवाडे (ता. नाशिक) येथेही बिबट्याच्या हल्ल्यात वयोवृद्ध नागरिकासह बालकाचा मृत्यू झाला होता. शुक्रवारी पहाटे पाचच्या सुमारास नारायण जुंद्रे यांच्या घराजवळ सुदाम जुंद्रे (वय ३०) मृतावस्थेत आढळले. या भागातील मंगेश पाटोळे रोजच्याप्रमाणे पहाटे तीनला भाजीपाला विक्रीसाठी जात असताना या रस्त्यावरून गेले होते. मात्र परत येताना सुदाम जुंद्रे रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत पडलेले त्यांना दिसले..सुदाम यांच्या पोट, गळा व मानेवर बिबट्याने लचके तोडल्याचे व गंभीर जखमा झाल्याचे निदर्शनास आले. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बिबट्याच्या हल्ल्याचे दृश्य पाहून सर्वजण हादरले..सुदाम जुंद्रे मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांच्यामागे आई, वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. घटनेनंतर पोलिस व वन विभागाने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला व मृतदेह चिकित्सेसाठी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर लोहशिंगवे गावातील स्मशानभूमीत सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..लोहशिंगवे परिसरात अलीकडे बिबट्याचा वावर आणि हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी व दुग्धव्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सरपंच युवराज जुंद्रे आणि माजी सरपंच संतोष जुंद्रे यांनी संतप्त होत सांगितले, की शहरात हल्ला झाला, की प्रशासन तातडीने जागे होते. पण ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवाला काही किंमत नाही का? नुकतेच वडनेर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात लहान मुलाचा मृत्यू झाला, तेव्हा संपूर्ण प्रशासन सक्रिय झाले. .मग आमच्यासाठी वेगळा न्याय का? जोपर्यंत ठोस उपाययोजना होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही सुदामच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करणार नाही. शासनाने आता तरी लक्ष घालून या भागातील बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी ग्रामस्थांची ठाम मागणी आहे. दरम्यान, वन विभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी या भागात तातडीने तीन सापळे रचले आहेत. चार दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्याच्या गायीचा फडशा पाडल्याची घटना घडली होती..त्यानंतर सापळा रचण्याची मागणी केली असतानाही वन विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. सलग होणाऱ्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे वन विभागावर ग्रामस्थांचा तीव्र रोष असून, ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे..शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचे कारण होणार स्पष्टमौजे लोहशिंगवे गावात सुदाम म्हाळू जुंद्रे मृतावस्थेत आढळून आल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक नाशिक), पोलिस निरीक्षक देवळाली कॅम्प, तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी नाशिक (प्रादेशिक) यांच्याबरोबर वन विभाग आणि पोलिस विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पथकाने पाहणी केली असता ग्रामस्थांनी ही घटना बिबट्याच्या हल्ल्यात झाल्याची शक्यता व्यक्त केली. .Chh. Sambhajinager Accident: खराब रस्त्यामुळे महिलेचा मृत्यू; सातारा परिसरात दुचाकी अपघात, संतप्त नागरिकांनी रस्ता रोखला.मृतदेहावर ठिकठिकाणी जखमा आढळून आल्या आहेत. देवळाली कॅम्प पोलिस निरीक्षकांनी जागेवर पंचनामा करून आवश्यक कार्यवाही केली. त्यानंतर मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात विच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. शवविच्छेदन अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसून, अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार वन विभागाने परिसरात जनजागृती मोहीम, पिंजरे लावणे आणि इतर आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्या असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुमीत निर्मळ यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.