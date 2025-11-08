नाशिक

Leopard Attack : वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे निष्पाप तरुणाचा बळी? लोहशिंगवेत बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

Leopard Attack Shakes Lohshingwe Village in Nashik : लोहशिंगवे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले ३० वर्षीय सुदाम जुंद्रे. त्यांच्या निधनानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी बिबट्याचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी केली.
देवळाली कॅम्प: लोहशिंगवे (ता. नाशिक) येथे शुक्रवारी (ता. ७) पहाटे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात सुदाम जुंद्रे या तरुणाचा मृत्यू झाला. पहाटेच्या सुमारास गावात घडलेल्या या घटनेमुळे दारणाकाठ हादरला असून, ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांमध्ये भीतीसह संतापाचे वातावरण आहे. या नरभक्षक बिबट्याचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

