लखमापूर : महसूल विभाग व ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता येथे हॅग्जागॉन कंपनी सुरू केली आहे.

या कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी माजी सरपंच ज्योती विजय देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (Loss of farmers due to Haxagon wastes Complaint of former sarpanch to district collector Nashik News)

निवेदनात म्हटले आहे, की लखमापूर येथील गट क्रमांक ९२ व ४४७ या मिळकती हॅग्जागॉन कंपनीने घेतल्या आहेत.

कंपनीने गट क्रमांक ९२ ची कृषिक/अकृषिक बिनशेती परवानगी घेतलेली नसून २५ ते ३० वर्षांपासून महसूल विभाग व ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता अनधिकृ बांधकाम करून कंपनी सुरू केली आहे.

कामगार कायद्यांचे पालन न करता कमी पगार देऊन कंपनी कामगारांकडून मोठ्या प्रमाणावर कामे करून घेत आहे. कामगारांची माहिती ग्रामपंचायतीला दिली जात नाही. कामगारांच्या आरोग्याबाबत उपाययोजना केल्या जात नाहीत

. कंपनीतून निघणाऱ्या वेस्टजमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. ही कंपनी लखमापूर ग्रामपंचायत हद्दीत असून, कंपनीविरोधात ग्रामपंचायतीकडे तक्रार केली आहे.

कंपनीवर कारवाई करण्याचा ठरावही ग्रामसभेत केला आहे. मात्र, ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंच ठरावानुसार काहीही कार्यवाही न करता कंपनीच्या बेकायदेशीर कामास मदत करीत आहेत.

ज्योती देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कामगार आयुक्त, दिंडोरी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडे निवेदनाच्या प्रती दिल्या आहेत.

या आहेत मागण्या

गट क्रमांक ९२ वरील काम तातडीने बंद करण्यात यावे, कामगार कायद्यांचे पालन करीत नसल्याने कंपनीची परवानगी तत्काळ रद्द करावी, कंपनीच्या बेकायदेशीर कामास मदत करणाऱ्या ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंचांवर मनमानी कारभाराबाबत कारवाई करावी, कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी किंवा कंपनी तातडीने बंद करावी.