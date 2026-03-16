नाशिक

LPG Cylinder Shortage : नाशिकमध्ये गॅस टंचाईचे सावट; घरगुती सिलिंडर मिळेना, हॉटेल व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले

LPG Cylinder Shortage Continues in Nashik : नाशिकमध्ये एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे घरगुती ग्राहकांना डिलिव्हरीसाठी २ ते ४ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असून, व्यावसायिक सिलिंडरअभावी हॉटेल व्यवसायिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
LPG Cylinder crisis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: इराण-अमेरिका युद्धाचे पडसाद म्‍हणून निर्माण झालेली सिलिंडरची टंचाईची स्‍थिती शहरात कायम आहे. घरगुती सिलिंडरच्‍या डिलिव्‍हरीसाठी सरासरी चार दिवसांचा वेळ लागत आहे. हॉटेल व्‍यावसायिकांना अद्याप सिलिंडर उपलब्‍ध होत नसल्‍याने हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवण्याची वेळ त्‍यांच्‍यावर ओढवली आहे. अत्‍यावश्‍यक सेवेतील क्षेत्रांना मात्र व्‍यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा सुरू झाल्‍याचे वितरकांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
US
gas cylinder
LPG Gas
Iran

