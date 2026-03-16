LPG Cylinder Shortage : नाशिकमध्ये गॅस टंचाईचे सावट; घरगुती सिलिंडर मिळेना, हॉटेल व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले

नाशिक: इराण-अमेरिका युद्धाचे पडसाद म्हणून निर्माण झालेली सिलिंडरची टंचाईची स्थिती शहरात कायम आहे. घरगुती सिलिंडरच्या डिलिव्हरीसाठी सरासरी चार दिवसांचा वेळ लागत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना अद्याप सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील क्षेत्रांना मात्र व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा सुरू झाल्याचे वितरकांनी सांगितले..आठवड्याभरात सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे शहरवासीयांची दमछाक होत आहे. आधीच मर्यादित पुरवठा असताना, दुसरीकडे सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मागणीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे मागणी-पुरवठ्याचे सूत्र विस्कळित होऊन तुटवडा निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे याबाबत समन्वय साधताना नागरिकांची गैरसोय टाळली जाते आहे. मात्र घरगुती सिलिंडरसाठी मोठी मागणी होत असल्याने नोंदणी केल्यावर सरासरी दोन ते चार दिवसांनी सिलिंडर घरपोच उपलब्ध करून दिले जात आहेत. .मात्र शहरात कोठेही रांगा लागल्याची परिस्थिती सध्या तरी दिसत नाही. व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्धतेबाबत शिथिलता आणली आहे. यामध्ये हॉस्पिटल, शालेय वसतिगृह व यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या क्षेत्रांना व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठा केला जाऊ लागला आहे. परंतु हॉटेल व्यावसायिकांचा यात समावेश केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पर्यायी व्यवस्थेवर अवलंबून राहाण्याची वेळ ओढवली आहे. परिस्थिती आटोक्यात येऊन लवकरात लवकर सिलिंडर उपलब्ध व्हावे, अशी अपेक्षा हॉटेल व संलग्न व्यावसायिकांकडून व्यक्त होते आहे..सार्वजनिक कार्यक्रमांना फटकासिलिंडर टंचाईचा फटका सार्वजनिक कार्यक्रमांना बसतो आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लग्नसोहळा व स्वागत समारंभ, वाढदिवसाचे कार्यक्रम प्रभावित होत आहेत. शासकीय व खासगी आस्थापनांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांवरही परिणाम होतो आहे.