नाशिक

Luxury Bus Bike Accident : लक्झरी बसची दुचाकीला धडक; दोन तरुण ठार, बसचालक फरारी, पोलिसांकडून शोध सुरू

नांदगाव-चाळीसगाव मार्गावरील पिंपरखेड रेल्वे गेटजवळ मंगळवारी (ता. ३०) खासगी लक्झरी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला.
sunil gorane and ramesh kolhe

sunil gorane and ramesh kolhe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाणगाव बुद्रुक/ नांदगाव - नांदगाव-चाळीसगाव मार्गावरील पिंपरखेड रेल्वे गेटजवळ मंगळवारी (ता. ३०) सायंकाळी खासगी लक्झरी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन माणिकपुंज (ता. नांदगाव) येथील दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला.

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