Gram Panchayat Election : दिवाळीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा वाजणार बिगुल? SIR ने वाढवली इच्छुकांची धाकधूक, नव्या कारभाऱ्यांसाठी करावी लागणार प्रतीक्षा!

नाशिक : राज्यातील मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमामुळे (एसआयआर) ग्रामपंचायत निवडणुकांना विलंब होणार आहे. एसआयआरअंतर्गत ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार असल्याने दिवाळीनंतर, नोव्हेंबरअखेर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला असून, गावांना नवे कारभारी मिळण्यासाठी नव्या वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे..राज्यात यंदा मुदत संपलेल्या ६२१ तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या आहे. ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी आहे. विद्यमान त्यात नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे संपल्याने ग्रामपंचायतींचा समावेश या ग्रामपंचायतींच्या कार्यकारिणीची मुदत गावपातळीवरील विकासकामांवर परिणाम होत आहे. कार्यकारिणीअभावी विकासकामे संथगतीने सुरू असून, महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे..Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?.मात्र, सध्या निवडणूक यंत्रणा एसआयआरच्या कामात व्यस्त आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांसह राज्यात एसआयआरचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्टया सुरू होणार असल्याने नोव्हेंबर अखेर किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०२७मध्ये गावांना नवे कारभारी मिळण्याची शक्यता आहे..Gokul Election : 'गोकुळ'वरून कोल्हापुरात राजकीय वातावरण तापलं! मुश्रीफांकडून आकडेवारी, इशारा कुणाला?; 'तुमची गरज नाही' असा अप्रत्यक्ष दिला संदेश.प्रशासकांची नियुक्तीग्रामविकास विभागाने तीन दिवसांपूर्वी मुदत संपलेल्या, तांत्रिक अडचणींमुळे निवडणुका न झालेल्या तसेच नव्याने अस्तित्वात वडणुकान आलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. कृषी, आरोग्य, शिक्षण व पंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक होईपर्यंत किंवा सहा महिन्यांपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत प्रशासकांचा कार्यकाळ राहणार आहे. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत गावांचा कारभार काही प्रमाणात सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.