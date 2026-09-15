नाशिक

Gram Panchayat Election : दिवाळीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा वाजणार बिगुल? SIR ने वाढवली इच्छुकांची धाकधूक, नव्या कारभाऱ्यांसाठी करावी लागणार प्रतीक्षा!

Maharashtra Gram Panchayat Elections 2026 : एसआयआर मतदारयादी पुनरीक्षणामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नोव्हेंबरअखेर कार्यक्रम जाहीर होऊन जानेवारीत नवे कारभारी मिळण्याची शक्यता आहे.
SIR final voter list date Maharashtra

SIR final voter list date Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : राज्यातील मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमामुळे (एसआयआर) ग्रामपंचायत निवडणुकांना विलंब होणार आहे. एसआयआरअंतर्गत ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार असल्याने दिवाळीनंतर, नोव्हेंबरअखेर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला असून, गावांना नवे कारभारी मिळण्यासाठी नव्या वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

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