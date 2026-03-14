नाशिक
Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण' योजनेचे नाव बदला! माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे मोठी मागणी
Demand to Rename Ladki Bahin Yojana in Maharashtra : माजी आमदार दीपिका संजय चव्हाण यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’चे नाव ‘अजितदादा पवार लाडकी बहीण योजना’ असे करण्याची मागणी केली.
सटाणा: राज्यातील महिलांसाठी राबविल्या जात असलेल्या लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ या योजनेचे नाव बदलून ‘अजितदादा पवार लाडकी बहीण योजना’ असे करण्यात यावे, अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका संजय चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.