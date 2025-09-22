नाशिक

Agriculture News : कांद्याने आणले डोळ्यात पाणी! भाव कोसळल्याने कसमादेत शेतकऱ्यांचे आंदोलन

Onion Price Crisis Sparks Farmer Protests Across Maharashtra : नाशिक जिल्ह्यातील देवळा, उमराणे, लासलगाव येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात संताप.
Onion

Onion

sakal 

मोठाभाऊ पगार : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवळा: एकीकडे चाळीतील कांदा खराब झाल्याचे नुकसान अन्‌ दुसरीकडे कांद्याला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नसल्याने कांदाभावाचा नेहमीप्रमाणेच झालेला वांधा यामुळे शेतकरी वर्गाच्या तीव्र असंतोषातून आंदोलनांचे भडके उडू लागले आहेत. देवळा, सटाणा, उमराणे, लासलगाव, नामपूर, कापशी, एरंडगाव, सावतावाडी व इतर अनेक ठिकाणी सरकारच्या निषेधार्थ रास्ता रोको व आंदोलने, मोफत कांदावाटप, ग्रामसभांमध्ये अनुदानाचे ठराव, नाफेडचे ट्रक अडवणे अशा पद्धतीने असंतोष व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
agriculture
onion
farmer protest
Deola
Agriculture News
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com