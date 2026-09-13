नाशिक

Nashik Rain: पावसाचे 'कमबॅक'; बळीराजाला दिलासा ! पेठ-सुरगाणा, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरमध्ये जोरदार सरी; उद्या 'ऑरेंज अलर्ट'

Rain Returns in Nashik Heavy Showers Bring Relief to Farmers: महिनाभराच्या खंडानंतर नाशिक जिल्ह्यात पावसाचे पुनरागमन; पेठ-सुरगाणा, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरमध्ये जोरदार सरींनी खरिपाला दिलासा, घाटमाथ्यावर उद्या ‘ऑरेंज अलर्ट’
Nashik Rain Update Heavy Showers Lash Peth Surgana Igatpuri Trimbakeshwar Farmers Get Relief Orange Alert Issued

Nashik Rain Update Heavy Showers Lash Peth Surgana Igatpuri Trimbakeshwar Farmers Get Relief Orange Alert Issued

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : महिनाभराच्या खंडानंतर पावसाने शनिवारी (ता. १२) शहरासह जिल्ह्यात पुन्हा हजेरी लावली. शहर व परिसरात हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्याने गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांची धावपळ उडाली. ग्रामीण भागातही ठिकठिकाणी पाऊस झाला.

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