Manikrao Kokate: १९९६ चा खटला… दिवंगत बापासाठी मुलगी लढली अन् न्याय मिळून दिला, माणिकराव कोकाटेंविरोधात लढलेल्या ॲड. अंजली दिघोळे...

१९९६ पासून सुरू असलेल्या एका जुन्या खटल्यात अखेर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार, राज्याचे क्रिडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. कोर्टाने कलम ४१८ सीआरपीसी अंतर्गत ही कारवाई पूर्ण केली असून, मंत्री कोकाटे यांना तात्काळ पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे किंवा पोलिसांनी त्यांना अटक करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा निर्माण झाली आहे. .कायद्यापुढे सर्वजण समानयाचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी न्यायालयातील घडामोडी सविस्तर सांगितल्या. ते म्हणाले, कोकाटे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, ते स्वतः कॅबिनेट मंत्री असल्याने न्यायालयाने याचा विचार करावा. मात्र, न्यायालयाने ठामपणे निरीक्षण नोंदवले की, कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. मग तो साधा नागरिक असो, मंत्री असो किंवा कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्ती असो. हा निर्णय समाजाला एक सकारात्मक संदेश देणारा ठरला आहे.कोकाटे रुग्णालयात असल्याचा दावा फेटाळलाकोकाटे यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, ते सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत. परंतु याबाबत कोणतेही वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्यात आले नाहीत. यावर पोलिसांच्या पब्लिक प्रॉसिक्यूटरने न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, अलीकडेच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत, नगरपालिका रॅलीत आणि आता मुंबईतील मंत्रालयात कोकाटे उपस्थित होते. त्यामुळे आरोग्य बरे नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि अटकेचे आदेश कायम ठेवले..Manikrao Kokate Resignation : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब? अजित पवार–फडणवीस भेटीने खळबळ.काय आहे खटला?आशुतोष राठोड म्हणाले, हा खटला मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिकांशी संबंधित आहे. कोकाटे यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आरक्षित सदनिका घेतल्या, मात्र ते त्या पात्रतेत नव्हते. यामुळे शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप सिद्ध झाला असून, त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. शिक्षेची पुष्टी झाल्याने आता अटक ही कायद्याची औपचारिक प्रक्रिया राहिली आहे. वाडा पोलीस ठाण्यात अटक करून त्यांना कारागृहात पाठवले जाईल..कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावालोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या प्रकरणात आमदारकी आपोआप रद्द होते. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणे आणि नैतिकतेच्या आधारावर मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित आहे. आशुतोष राठोड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली की, आता तरी कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा आणि कायद्याचे राज्य असल्याची जाणीव करून द्यावी, असे देखील आशुतोष राठोड म्हणाले.राठोड यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा कोकाटे यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक द्वेषातून नाही, तर तत्त्व आणि कायद्याच्या रक्षणासाठी आहे. एक विधिज्ञ म्हणून त्यांना अभिमान वाटतो की, कायद्याच्या मार्गाने लढा दिल्यास न्याय निश्चित मिळतो. सत्यमेव जयते हा विश्वास पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे.या यशाचे श्रेय त्यांनी दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या ॲड. अंजली दिघोळे यांना दिले. तसेच ॲड. प्रसाद नागवंशी, ज्येष्ठ विधिज्ञ अशोक आव्हाड आणि इतर सहकाऱ्यांचेही आभार मानले..ॲड. अंजली दिघोळे काय म्हणाले?ॲड. अंजली दिघोळे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी आता खऱ्या अर्थाने काढली गेली आहे. जर त्यांच्या वडिलांना हा क्षण पाहता आला असता, तर त्यांना खूप समाधान मिळाले असते. मात्र, देर आहे अंधेर नाही, असेच म्हणावे लागेल. हा निर्णय ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर आला असल्याने याला राजकीय सूड म्हणता येणार नाही. संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पार पडल्यानंतरच शिक्षा झाली आहे.दिघोळे यांनी त्या काळात कोकाटे आणि त्यांच्या भावांनी आर्थिक दुर्बल घटकात नसतानाही आरक्षित सदनिका घेतल्याची तक्रार केली होती. त्याच तक्रारीवरून हा खटला चालला आणि आता कोकाटे तसेच त्यांच्या भावाला अटक होणार आहे. हा निर्णय कायद्याच्या विजयाचा ठरला आहे..Breaking News Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अटक वॉरंट जारी, त्वरीत अटक करण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.