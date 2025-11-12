नाशिक

Nashik News : आनंदाची बातमी! देशातील शुद्ध हवेच्या 'टॉप टेन' शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ३ शहरे; नाशिक ५व्या स्थानी!

CPCB Announces India’s Clean Air City Rankings : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार नाशिकने ‘स्वच्छ हवा’ श्रेणीत देशात पाचवे स्थान पटकावले आहे; महाराष्ट्रातील तीन शहरांचा समावेश या यादीत.
Nashik air quality

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शुद्ध हवेची गुणवत्ता असलेल्या शहरांची यादी घोषित केली आहे. या यादीत पहिल्याटॉप टेनमध्ये महाराष्ट्रातील तीन शहरांचा समावेश आहे. या यादीत नाशिक पाचव्या स्थानी, तर अहिल्यानगरने दुसरे व मीरा भाईंदरने चौथे स्थान मिळविले आहे.

