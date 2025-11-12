Nashik News : आनंदाची बातमी! देशातील शुद्ध हवेच्या 'टॉप टेन' शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ३ शहरे; नाशिक ५व्या स्थानी!

नाशिक: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शुद्ध हवेची गुणवत्ता असलेल्या शहरांची यादी घोषित केली आहे. या यादीत पहिल्याटॉप टेनमध्ये महाराष्ट्रातील तीन शहरांचा समावेश आहे. या यादीत नाशिक पाचव्या स्थानी, तर अहिल्यानगरने दुसरे व मीरा भाईंदरने चौथे स्थान मिळविले आहे..केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशभरातील विविध शहरांमधील हवेची सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता असलेल्या तसेच हवेची गुणवत्ता ढासळलेल्या शहरांची यादीच जाहीर केली. मंडळाने ३ नोव्हेंबरच्या या यादीत शिलाँग शहराने (मेघालय) १२ इतका एअर क्वालिटी इंडेक्स नोंदविला. दुसऱ्या स्थानी असलेल्या अहिल्यानगरने २५ एक्यूआय नोंदविला आहे. .तिसऱ्या स्थानावर २७ एक्यूआयसह तमिळनाडूतील मदुराई शहर असून, चौथ्या क्रमांकावरील मीरा भाईंदरचा एक्यूआय २९ आहे; तर नाशिकने या यादीत ३० एक्यूआयसह पाचवे स्थान पटकावले आहे. थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या नाशिकमध्ये हवेची गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिका हे संयुक्त प्रयत्न करीत आहेत..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २ दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार, कधी आणि कुठे? .टॉप टेन शहरांची यादीशिलाँग (मेघालय)- १२अहिल्यानगर (महाराष्ट्र)- २५मदुराई (तमिळनाडू)- २७मीरा भाईंदर (महाराष्ट्र)- २९नाशिक (महाराष्ट्र)- ३०योदगीर (कर्नाटक)- ३०पाळकलईपेरूर (तमिळनाडू)- ३१सिवासागर (आसाम)- ३१कोप्पाल (कर्नाटक)- ३२गदग (कर्नाटक) - ३४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.