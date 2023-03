Electricity Payment : सुटीच्या 2 दिवशी वीजभरणा केंद्र राहणारा सुरू!

By

नाशिक : वीज ग्राहकांना बिलाचा भरणा करणे सुलभ व्हावा, यासाठी २५ व २६ मार्चला साप्ताहिक सुटीच्या दिवशीही वीजबिल भरणा केंद्र सुरू ठेवण्याचे निर्देश नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांनी दिले. (mahavitaran Electricity bill Payment will open on 2 days of holiday nashik news)

त्यानुसार नाशिक परिमंडलांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील महावितरणचे सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र शनिवार आणि रविवार या सुटीच्या दिवशी सुरू राहतील. अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्राशिवाय महावितरणच्या मोबाईल ॲपवर वीजबिल भरणा तसेच इतर सर्व सुविधा हाताच्या बोटावर उपलब्ध आहेत.

www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर केवळ बारा अंकी ग्राहक क्रमांक नमूद करून नेट बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आदींच्या माध्यमातून वीजबिल भरता येते. याशिवाय बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध पेमेंट वॉलेटचा (पेटीएम, गूगल पे) उपयोग करून घरबसल्या वीजबिलाचा ऑनलाइन भरणा करण्याची सुविधा आहे.