Dr. Apoorva Hiray : ‘गुन्हे खोटे, राजकीय द्वेषातून’! १७ कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपांवर डॉ. अपूर्व हिरे यांचे स्पष्टीकरण

नाशिक: नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालकांनी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या नावे बनावट कर्ज प्रकरणे केली आणि कर्जाची रक्कम स्वत:च्या लाभासाठी वापरून बँकेची, तसेच बँकेच्या सभासदांची तब्बल १७ कोटी ७४ लाखांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी बँकेच्या अध्यक्षा योगिता अपूर्व हिरे, संचालक डॉ. अपूर्व हिरे यांच्यासह संचालकांविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. .रीना संतोष गोसावी (वय ४५, रा. समृद्धी अपार्टमेंट, पाथर्डी रोड, पाथर्डी फाटा, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, डॉ. अपूर्व प्रशांत हिरे, योगिता अपूर्व हिरे, प्रशांत व्यंकटराव हिरे, स्मिता प्रशांत हिरे, राजेश शशिकांत शिंदे, संतोष वामन घुले यांच्यासह बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत १७ कोटी ७४ लाख ७५ हजार १५७ रुपयांचा अपहार करून बँक, बँकेचे सभासद, ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले. सदरची फसवणूक २०२१ ते आजपावेतो करण्यात आलेली आहे..अशोक स्तंभ परिसरातील गोळे कॉलनीत नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँक आहे. या बँकेच्या अध्यक्षा योगिता अपूर्व हिरे असून, डॉ. अपूर्व प्रशांत हिरे, प्रशांत व्यंकटराव हिरे, स्मिता प्रशांत हिरे हे महात्मा गांधी विद्यामंदिर, आदिवासी सेवा समिती या शिक्षण संस्थेवरही पदाधिकारी आहेत..गुन्हे दाखल असलेल्या बँकेच्या संचालकांनी संगनमताने बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करीत, बँक व शिक्षण संस्थेवरील पदाचा गैरवापर केला. या दोन्ही संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नावे कोणतेही अतिरिक्त तारण न घेता, विनातारण, विनियोग दाखले न घेता मर्यादेबाह्य गैरमार्गाने कर्ज दिले..महिला सभासद असताना पुरुषांना गैरमार्गाने कर्ज दिले गेले. विशेषत: हे करीत असताना संशयितांनी या कर्मचाऱ्यांना धमकावून कर्ज प्रकरणे करण्यास भाग पाडले वा कर्ज प्रकरणावर त्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करीत कर्ज प्रकरणे महिला बँकेतून मंजूर करून घेतली. कर्ज मंजूर झाल्यावर संशयितांनी सदरची रक्कम धनादेशाद्वारे स्वत:कडे घेत त्या रकमेचा वापर स्वत:च्या लाभासाठी केला आहे. .संशयितांनी जाणीवपूर्वक या कर्जाची परतफेड न करता बँकेच्या १७ कोटी ७४ लाख ७५ हजार १५७ रकमेचा अपहार करीत बँक, बँकेचे सभासद, ठेवीदार, शैक्षणिक संस्थेचे कर्मचारी, कर्जदारांची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या गुन्ह्याचा तपास सहायक निरीक्षक डगळे हे करीत आहेत..Post Office Service: आता पोस्टानं पाठवलेलं पत्र किंवा पार्सल लवकर पोहोचणार; पोस्ट ऑफिस नवीन सेवा सुरू करणार, अंमलजावणी कधी?.संबंधित गुन्हे हे पूर्णपणे खोटे व राजकीय द्वेषातून नोंदविण्यात आले आहेत. हे संबंधितांचे वैयक्तिक कर्ज असून, गुन्ह्यांमधील कुठल्याही आर्थिक गैरव्यवहारात आमचा किंवा संस्थेचा संबंध नाही. पोलिसांनी सर्व बँकखाती योग्यरीत्या तपासणे गरजेचे आहे. संबंधित हे संस्थेत काम करीत नव्हते. गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ते गैरहजर असल्याने त्याच अनुषंगाने संस्थेकडून त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्याच वैयक्तिक द्वेषापोटी हे खोटे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.- डॉ. अपूर्व हिरे, समन्वयक, महात्मा गांधी विद्यामंदिर.