नाशिक

Dr. Apoorva Hiray : ‘गुन्हे खोटे, राजकीय द्वेषातून’! १७ कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपांवर डॉ. अपूर्व हिरे यांचे स्पष्टीकरण

Nashik Mahila Sahakari Bank Loan Scam Details : नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेत १७.७४ कोटींचा अपहार. अध्यक्षा योगिता हिरे, डॉ. अपूर्व हिरे यांच्यासह संचालकांवर गुन्हा. बनावट कर्ज प्रकरणे व पदाचा गैरवापर.
Dr. Apoorva Hiray

Dr. Apoorva Hiray

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालकांनी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या नावे बनावट कर्ज प्रकरणे केली आणि कर्जाची रक्कम स्वत:च्या लाभासाठी वापरून बँकेची, तसेच बँकेच्या सभासदांची तब्बल १७ कोटी ७४ लाखांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी बँकेच्या अध्यक्षा योगिता अपूर्व हिरे, संचालक डॉ. अपूर्व हिरे यांच्यासह संचालकांविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
scam
loans
Bank Fraud

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com