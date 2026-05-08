Ashok Kharat Case: ‘लॉकर’मध्ये कोट्यवधीचे घबाड; अशोक खरातप्रकरणी ‘ईडी’ची जप्तीची कारवाई, २.४ कोटींच्या ठेवीही ईडीने गोठविल्या..

नाशिक : पीडित महिलांवरील अत्याचार व फसवणूक प्रकरणी अटक करण्यात आलेला भोंदू अशोक खरात याच्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) फास आवळला आहे. मुंबई नाका परिसरात असलेल्या एका सहकारी बँकेत खरात दाम्पत्याच्या नावे असलेले लॉकर 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी उघडले असता परकी चलन, सोन्या-चांदीचे दागिने असा कोट्यवधींचे घबाड हाती लागले. .'ईडी'च्या पथकाने गुरुवारी मुंबई नाका परिसरातील एका सहकारी बँकेतील खरात व त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या संयुक्त नावे असलेल्या लॉकर क्रमांक ५५५ ची झडती घेतली. या वेळी खरातची मुलगीदेखील उपस्थित होती. .या लॉकरमधून 'ईडी'च्या हाती कोट्यवधींचे घबाड लागले आहे. एक कोटी १० लाखांचे सोन्याचे दागिने, एक कोटी ८९ लाखांचे चांदीचे दागिने, वस्तू आणि पाच हजार ५०० अमेरिकन डॉलर असा कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली..ठेवीही गोठविल्याखरातच्या बेहिशोबी मालमत्तेवर ईडीने टाच आणत त्याच्याविरोधात चांगलाच फास आवळला आहे. दोन पतसंस्थांतील १३४ बनावट खात्यांतून कोट्यवधींची उलाढाल खरातने केली असून, त्याचा कसून तपास सुरू आहे. तर खरातशी संबंधित २.४ कोटींच्या ठेवीही ईडीने गोठविल्या आहेत.