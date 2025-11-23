Nashik Greenfield Project : शेतकऱ्यांचा विजय! नाशिकमधील ७५३ एकर क्षेत्रावरील ग्रीन फिल्ड योजना अखेर रद्द

नाशिक: मखमलाबाद व नाशिक शिवारात ७५३ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड योजना राबविण्यासाठी टाकण्यात आलेले नगरपरियोजनेचा इरादा वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने व्यपगत झाले आहे. त्यामुळे नाशिक शाखेच्या सहायक संचालकांनी न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने इरादा व्यपगत झाल्याचे महापालिकेला कळविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे..स्मार्टसिटी अंतर्गत नाशिक व मखमलाबाद शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रामध्ये ग्रीन फिल्ड योजनेंतर्गत नगरपरियोजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. स्मार्टसिटी कंपनीने त्यासाठी नोटिफिकेशन काढल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला. शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी अहमदाबाद येथे सफर घडवून आणली. .नगरपरियोजना राबविताना ४५ टक्के क्षेत्र स्मार्ट सिटी कंपनी व ५५ टक्के क्षेत्र शेतकरी असा ४५-५५ असा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर योजना अंमलबजावणीवरून शेतकऱ्यांमध्ये दोन गट निर्माण झाले. शेतकरी विरोधाला न जुमानता स्मार्ट सिटी कंपनीने शहराच्या मध्यापासून सुमारे दीड किलो मीटर अंतरावर असलेल्या भागात हरित योजनेचा (ग्रीन फिल्ड) प्रस्ताव सादर केला. सुरवातीला ३१५ एकर क्षेत्रावर योजना प्रस्तावित होती. परंतू ना विकास क्षेत्राऐवजी मोठ्या प्रमाणात बागायती क्षेत्राचा समावेश करून ७६० एकर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. २०१७ च्या सुधारीत शहर विकास आराखड्यात सदरचे क्षेत्र विकास विभागात दर्शविल्याने शेतकऱ्यांनी विरोध केला..अटी-शर्तींची पूर्तता न करताच प्रारूप योजना तयार करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. त्यानंतर शासनाने सन २०२० मध्ये एकीकृत विकास नियमावली मंजूर केली. नियमावलीनुसार एफएसआय, टीडीआर, ॲन्सलरी एफएसआय मोठ्या प्रमाणात मिळाल्याने योजनेच्या विरोधात परिसरातील सर्वच जागामालक, शेतकरी उतरले. योजना अमलात आणण्याची मुदत संपल्याने ती रद्द करण्याचे आदेश काढावे अशी मागणी वाढली. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली. .शासनाने फक्त ईरादा जाहीर केल्याचे स्पष्टीकरण त्यावेळी न्यायालयात दिले होते. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी देखील शासनाकडे पाठपुरावा केला. आता शासनाच्या नगरविकास विभागाने नगररचना तयार करण्याचा घोषित केलेला ईरादा व्यपगत ठरल्याचे स्पष्टीकरण देताना नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांना इरादा व्यपगत झाल्याचे महापालिकेला कळविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचे पत्र दिले आहे. त्यानुसार आता सोमवारी (ता. २४) नगररचना विभागाकडून पत्र सादर केल्यानंतर नाशिक व मखमलाबाद शिवारात नगर परियोजना रद्द होईल. महापालिकेकडून देखील नवीन अभिन्यास मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..हरित योजनेचा प्रवासमहापालिका हद्दीत नाशिक व मखमलाबाद शिवारात योजना घोषितसुमारे ७५३ एकर जागेत प्रकल्प प्रस्तावितसप्टेंबर २०१९ मध्ये इरादा जाहीरऑक्टोंबर २०१९ पासून या भागात विकासकामांना निर्बंधडिसेंबर २०२० मध्ये प्रस्तावित योजना शासनाला सादरयोजनेला शेतकऱ्यांचा विरोधमहासभेने नोव्हेबर २०२० मध्ये नोंदविला विरोधमहासभेची शासनाला शिफारसशेतकऱ्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाडिसेंबर २०२० मध्ये प्रारूप योजनेला स्थगितीयोजना अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादेला तीन महिन्यांची मुदतवाढजून २०२१ पर्यंत योजना अनिवार्यकालमर्यादेचे उल्लंघन प्रारूप योजना व्यपगत झाल्याचा दावा.Pune Airport : पुणे विमानतळावर 'ए-३२१' विमानांची 'भरारी'! प्रवासी क्षमता ४० ने वाढली, एका दिवसातील विक्रमी प्रवासी संख्या ३५ हजारांवर.गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून या प्रस्तावित योजनेमुळे जमीन वापरावर निर्बंध आले आहेत. आता शासनानेच इरादा व्यपगत झाल्याचे कळविल्याने तातडीने निर्णय घेऊन विकास करण्यास परवानगी द्यावी.- सुरेश पाटीलनगरपरियोजनेमुळे आठ-दहा वर्षांत महापालिकेतून अभिन्यास मंजूर होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता कार्यवाही पूर्ण करावी.- संजय फडोळ, शेतकरी कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.