नाशिक

Nashik Greenfield Project : शेतकऱ्यांचा विजय! नाशिकमधील ७५३ एकर क्षेत्रावरील ग्रीन फिल्ड योजना अखेर रद्द

Overview of Nashik Greenfield Project : नाशिक व मखमलाबाद शिवारात प्रस्तावित असलेल्या ७५३ एकर क्षेत्रावरील ग्रीन फिल्ड नगरपरियोजना (Town Planning Scheme) वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने शासनाने रद्द (व्यपगत) ठरवली. यामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमीन वापरावरचे निर्बंध हटणार आहेत.
Greenfield Project

Greenfield Project

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मखमलाबाद व नाशिक शिवारात ७५३ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड योजना राबविण्यासाठी टाकण्यात आलेले नगरपरियोजनेचा इरादा वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने व्यपगत झाले आहे. त्यामुळे नाशिक शाखेच्या सहायक संचालकांनी न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने इरादा व्यपगत झाल्याचे महापालिकेला कळविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
policy
farmer protest
Development
Project
Lands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com