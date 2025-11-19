Malegaon News : मालेगाव जन्मदाखला घोटाळा: १ हजार २७३ दाखले रद्द, ५०० नागरिक गायब; २४ जणांनी परदेशात पलायन केल्याचा किरीट सोमय्यांचा गंभीर आरोप

मालेगाव: हजार २७३ जन्मदाखले रद्द करण्यात आले. तसेच, जन्मदाखले काढलेले ५०० नागरिक शहरातून गायब झाले आहेत. २४ नागरिकांनी परदेशात पलायन केल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी येथे सांगितले. श्री. सोमय्या मंगळवारी (ता. १८) मालेगाव दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्यासह अपर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू व आयुक्त रवींद्र जाधव यांची अपर पोलिस अधीक्षक कार्यालयात बंद दारात चर्चा झाली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सोमय्या म्हणाले, की येथे महापालिकेने जन्मदाखले रद्द केले आहेत..रद्द केलेले जन्मदाखले जमा करण्याचे काम तहसील कार्यालयात होत आहे. येथे ५०० नागरिकांनी जन्मदाखल्यावरून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट काढले आहेत. तसेच, २४ नागरिकांचा जन्मदाखला काढताना एकही कागदपत्र नाही. त्यांनी जन्मदाखल्याच्या आधारे पासपोर्ट तयार करून परदेशात पलायन केल्याचा गंभीर आरोप सोमय्या यांनी केला. .येथे दोन डझन नागरिकांचा देशविघातक कृत्यांशी संबंध तर नाहीना, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ४८ तासांत तहसीलदार व आयुक्त हे बेपत्ता असलेल्या २४ जणांवर गुन्हे दाखल करतील. येथे ५० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेला माझे पहिले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी येथे सांगितले. या वेळी भाजपचे देवा पाटील, ॲड. योगेश निकम, संदीप भुसे आदी उपस्थित होते..Aadhar Card Updates : आधारकार्ड मध्ये होणार मोठा बदल! नवीन आधार असणार अधिक सुरक्षित! जाणून घ्या काय होणार बदल.शहरात एकही बांगलादेशी व रोहिंग्या नाहीमालेगाव शहराला बदनाम करण्याचे काम भाजप नेते किरीट सोमय्या करतात. त्यांच्या केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. मालेगाव शहराला लोकसभा निवडणुकीपासून ‘टार्गेट’ करीत आहेत. येथे विशेष तपास समितीनेही अहवाल दिला आहे; परंतु शहरात एकही रोहिंग्या व बांगलादेशी मुसलमान मिळून आला नसल्याचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी येथे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.