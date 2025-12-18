नाशिक

Malegaon Bus Accident : मालेगावजवळ शालेय सहलीच्या बसला भीषण अपघात; ७ विद्यार्थी जखमी, मोठा अनर्थ टळला!

Seven Students Injured in Malegaon Bus-Container Collision : दहिगाव (ता. यावल) येथील आदर्श विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई येथे सहलीसाठी ही बस जात असताना रात्री दीडच्या सुमारास हा अपघात झाला.
Bus Accident

Bus Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: महामार्गावरील देवळा फाट्याजवळ उभ्या असलेल्या व रिप्लेक्टर नसलेल्या नादुरुस्त कंटनेरला पाठीमागून बसने धडक दिल्याने सात विद्यार्थी जखमी झाले. दहिगाव (ता. यावल) येथील आदर्श विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई येथे सहलीसाठी ही बस जात असताना रात्री दीडच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर दुसरी बस मालेगवाहून देण्यात आल्यानंतर सर्व जण मुंबईकडे मार्गस्थ झाले. या अपघातात बसच्या पुढील भागाचे जवळपास सत्तर हजारांचे नुकसान झाले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
school
student
Mumbai
emergency
Deola
Traffic
bus accident
trip

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com