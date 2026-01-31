Malegaon Crime : नराधमाला सुटणार घाम; ८ वर्षीय चिमुकल्याने न्यायालयात उघड केला घटनेचा थरार

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी येथील जलदगती न्यायालयात शुक्रवारी (ता. ३०) सुनावणी घेण्यात आली. सलग चालू असलेल्या सुनावणीमुळे खटल्याचे कामकाज वेगाने पुढे सरकत आहे..पीडिता गल्लीत इतर मुलांबरोबर खेळत असताना नराधम आरोपीने तिला फुसलावून आपल्या घरात नेल्याचे अभियोजन पक्षाकडून सांगण्यात आले. या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या ८ ते ९ वर्षे वयोगटातील एका चिमुकल्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण साक्ष विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्वल निकम यांनी नोंदवली. आरोपीच्या वकिलांनी उलट तपासणीदरम्यान अनेक प्रश्न विचारले; मात्र बालसाक्षीदाराने न घाबरता व स्पष्टपणे उत्तरे दिली..हा खटला येथील जलदगती न्यायालयात न्यायाधीश के. आर. पाटील यांच्यासमोर सुरू आहे. गुरुवारी (ता. २९) पिडीतेच्या वडिलांसह तिघांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. शुक्रवारी पिडीतेबरोबर खेळणारा मुलगा, तिची काकू यांची साक्ष घेण्यात आली..अत्याचारानंतर आरोपीने चिमुकलीचा खून करून तिचा मृतदेह घराच्या पाठीमागील मोबाईल टॉवर परिसरात फेकण्यासाठी नेल्याचे अभियोजनाने नमूद केले. यावेळी आरोपीला त्या ठिकाणी गावातील एका व्यक्तीने पाहिल्याची महत्त्वपूर्ण साक्षही नोंदविण्यात आली. आरोपी घाण अथवा कचरा टाकण्यासाठी गेला असावा, असे समजून सदर व्यक्ती तेथून निघून गेल्याचे साक्षीत सांगण्यात आले..Kolhapur Vehicles : १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २३ हजार वाहनांची पुनर्तपासणी; विनातपासणी फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई कधी? .यावेळी पोस्को न्यायालयाचे सरकारी वकील ॲड. संजय सोनवणे उपस्थित होते. संशयित आरोपीच्या वकिलांनी सर्व साक्षीदारांची उलट तपासणी घेतली. विशेषतः बालसाक्षीदाराने दिलेली निर्भय व ठोस उत्तरे खटल्यासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान, शनिवारी (ता. ३१) आणखी तीन साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.