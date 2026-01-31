नाशिक

Malegaon Crime : नराधमाला सुटणार घाम; ८ वर्षीय चिमुकल्याने न्यायालयात उघड केला घटनेचा थरार

Fast Track Court Hearing in Malegaon Child Murder Case : सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी येथील जलदगती न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. सलग चालू असलेल्या सुनावणीमुळे खटल्याचे कामकाज वेगाने पुढे सरकत आहे.
मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी येथील जलदगती न्यायालयात शुक्रवारी (ता. ३०) सुनावणी घेण्यात आली. सलग चालू असलेल्या सुनावणीमुळे खटल्याचे कामकाज वेगाने पुढे सरकत आहे.

