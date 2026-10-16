२४ साक्षीदार, ५० सुनावण्या… अखेर न्याय मिळाला! डोंगराळेतील चिमुकलीवरील अत्याचार प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा!

नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे साडेचार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी मालेगाव जिल्हा व अपर सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणातील दोषी विजय खैरनार याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली असून, पीडित मुलीच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातून संताप व्यक्त झालेल्या या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे..१६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडली होती घटनामिळालेल्या माहितीनुसार, १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी २४ वर्षीय विजय खैरनार याने डोंगराळे येथील साडेचार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार केला. त्यानंतर तिचा गळा आवळून निर्घृणपणे खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. या घटनेने संपूर्ण राज्यात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. घटनेच्या निषेधार्थ विविध ठिकाणी आंदोलने आणि मोर्चे काढण्यात आले. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा, विशेषतः फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती..दहा महिन्यांत ५० सुनावण्याया खटल्याची सुनावणी मालेगाव येथील जिल्हा व अपर सत्र न्यायालयात झाली. गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत न्यायालयात एकूण ५० सुनावण्या पार पडल्या. या प्रक्रियेदरम्यान पीडितेच्या बाजूने पोलीस अधिकारी, ग्रामस्थ, पीडितेचे कुटुंबीय आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह एकूण २४ महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. आरोपीच्या बाजूनेही दोन साक्षीदार तपासण्यात आले होते..cctv video: जामनेर तालुक्यात भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू, ट्रक चालक ताब्यात.खटल्याच्या अंतिम टप्प्यात आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्याच्या वर्तनासंदर्भातील अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. यामध्ये कारागृहातील अधिकाऱ्यांसह मानसोपचार तज्ज्ञ आणि पोलिसांनी दिलेल्या अहवालांचा समावेश होता..पीडित कुटुंबाला १० लाखांची मदतया प्रकरणातील निकालाकडे पीडितेच्या कुटुंबीयांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाने विजय खैरनार याला फाशीची शिक्षा सुनावली असून, पीडितेच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत..अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपीची बाजू या सर्व बाबींचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. डोंगराळे येथील या घटनेनंतर राज्यभरातून व्यक्त झालेला संताप आणि आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी यामुळे हा खटला चर्चेत राहिला होता..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.