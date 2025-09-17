नाशिक

Kirit Somaiya : किरीट सोमय्यांचा आरोप खरा ठरला? मालेगाव बनावट कागदपत्र प्रकरणाचा तपास वेगवान

Malegaon Fake Birth Certificate Scam Explained : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगावातून रोहिंग्या व बांगलादेशी नागरिकांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक (एसआयटी) करीत असून, मंगळवारीयेथील न्यायालयात २०६ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले तयार करण्याच्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडवली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगावातून रोहिंग्या व बांगलादेशी नागरिकांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले देण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

