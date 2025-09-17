Kirit Somaiya : किरीट सोमय्यांचा आरोप खरा ठरला? मालेगाव बनावट कागदपत्र प्रकरणाचा तपास वेगवान

मालेगाव: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले तयार करण्याच्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडवली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगावातून रोहिंग्या व बांगलादेशी नागरिकांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. .गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक (एसआयटी) करीत असून, मंगळवारी (ता. १६) येथील न्यायालयात २०६ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या वेळी संशयित, त्यांचे नातेवाईक व वकील उपस्थित होते..या प्रकरणी सोमय्या यांनी अनेक वेळा मालेगाव दौरे करून पोलिसांना पुरावे सादर केले आहेत. आतापर्यंत छावणी पोलिस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल झाले असून, शेकडो जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यात महानगरपालिका तसेच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे..Kunbi Certificates : कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांलाच संशय, खळबळजनक विधानाची होतेय चर्चा .गेल्या आठवड्यात सोमय्या मालेगावला आले असता, आरोपींची संख्या हजारावर जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पोलिसांनी सलग दुसऱ्या दिवशी दुसरे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले असून, आतापर्यंत चारशेहून अधिक संशयितांविरुद्ध आरोपपत्र सादर झाले आहे. या संशयितांना माजी आमदार आसिफ शेख आणि मूस्तकिम डीगनिटी मदत करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.