Nitin Upasani : कारागृहातून सुटण्यापूर्वीच पुन्हा बेड्या! नितीन उपासनींना ग्रामीण पोलिसांकडून अटक

नाशिक: मालेगाव येथील शिक्षण संस्थेतील शिक्षक व लिपिकपदाच्या बोगस भरती प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना नाशिक ग्रामीणच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मंगळवारी (ता. १६) दुपारी ताब्यात घेत अटक केली. शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणात ते नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होते. या प्रकरणी त्यांना जामीन मंजूर झाला होता; परंतु जामिनावर ते कारागृहातून बाहेर येण्यापूर्वीच ग्रामीण पोलिसांनी ताबा घेतला आहे. उपासनी यांना बुधवारी (ता. १७) मालेगाव न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..मालेगावातील शिक्षक व लिपिक भरती प्रकरणात कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याप्रकरणी पवारवाडी पोलिसांत गुन्हा दाखल असून, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी या गुन्ह्याच्या तपासासाठी ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त केले आहे. नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने दोन आठवड्यांपूर्वी नितीन उपासनी यांना अटक केली होती. .पोलिस कोठडीनंतर त्यांची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. उपासनी यांनी जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला असता, त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे मंगळवारी त्यांची मध्यवर्ती कारागृहातून जामिनावर सुटका होणार होती..मात्र, याचदरम्यान उपासनी यांना बोगस भरती प्रकरणात अटक करण्यासाठी नाशिक ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाकडून अटकेसाठी न्यायालयात पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार या पथकाने उपासनी यांची मध्यवर्ती कारागृहातून जामिनावर सुटका होण्यापूर्वीच ताबा घेतला आहे. अटकेची प्रक्रिया होऊन उपासनी यांना बुधवारी मालेगाव न्यायालयात हजर केले जाईल..या प्रकरणात अटकमालेगाव येथील तीन कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या अपहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील, कार्यालय अधीक्षक सुधीर पगार आणि उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. या तपासात प्रथमदर्शनी नितीन उपासनींचा सहभाग निष्पन्न झाला. काही महिन्यांपूर्वी उपासनींच्या चौकशीचा प्रयत्नही केला असता, दबाव आणत चौकशी रोखली होती. .मात्र, शहर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यावर ग्रामीण पोलिसांनीही बोगस शिक्षक व लिपिक भरती प्रकरणात त्यांचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. जुलै २०२५ मध्ये पवारवाडी पोलिसांत दाखल गुन्ह्यात सेवाज्येष्ठता डावलून १३ शिक्षकांना मान्यता आणि वेतन अदा केल्याप्रकरणी शिक्षणाधिकारी संशयित प्रवीण पाटील व कार्यालयीन अधीक्षक सुधीर पगार यांचा सहभाग निष्पन्न झाला होता. मालेगाव छावणी पोलिसांत दाखल गुन्ह्यातील संस्थाचालकांसह चार संशयितांविरोधात एप्रिल २०२५ मध्ये गुन्हा दाखल झाला. येत्या काळात देवरे, पगार, पाटील, लिपिक पोलिसांच्या चौकशीच्या रडारवर आहेत..Satara Crime:'अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी मुख्याध्यापकास सक्तमजुरी'; वाई न्यायालयाचा निकाल, जवळीक साधली अन्.चव्हाणांबाबत आज निकालशालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणात फिर्यादी असलेले तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण हेच तपासात संशयित निष्पन्न झाले. उपासनींच्या अटकेनंतर त्यांच्यावरही अटकेची टांगती तलवार असल्याने त्यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली. त्यावर त्यांना बुधवारपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर आहे. यामुळे चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी धाव घेतली असून, त्यावरील सुनावणीही बुधवारीच आहे. त्यामुळे या दोन्ही सुनावण्यांकडे पोलिसांचे लक्ष आहे. चव्हाण सध्या अमरावती शिक्षण विभागाचे विभागीय सचिव असून, शिक्षण आयुक्तांनी गेल्याच आठवड्यात त्यांना निलंबित केले आहे..