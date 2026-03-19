Malegaon Heatwave : मालेगावचा पारा ४० अंशांवर! उन्हाच्या चटक्यांनी नागरिक हैराण; आरोग्य विभागाचा उष्माघाताचा इशारा

मालेगाव कॅम्प: मालेगाव शहर व ग्रामीण भागात उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाच्या चटक्यांची झळ ४० अंश सेल्सिअस पर्यंत गेली आहे. उन्हाळा ऋतुंच्या उकाड्याने नागरिक हैराण होत आहेत. .कडक उन्हाकडे दुर्लक्ष करू नका त्यापासून बचावासाठी उपाययोजना करा, काळजी घ्या असे आवाहान मालेगावचे वैद्यकिय आधिकारी डॉ.जितेंद्र डोलारे यांनी केले आहे. उष्माघात टाळण्यासाठी शक्यतो सकाळी दहानंतर दुपारच्या उन्हात बाहेर पडू नये असा सल्ला दिला आहे..सध्या लग्नसरायची धूम असल्याने कुणाची परवा न करता भेट देण्यास अनेक जण बाहेर पडत आहे. अशा वेळी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी सूती आणि पांढरे कपडे वापरावेत असे आव्हान महापालिका,आरोग्य अधिकारी जितेंद्र डोलारे यांनी केले आहे. कडक उन्हाने शरीर होरपळून निघत आहे. दुपारी बारा ते चार या वेळेत रस्ते,दुकाने देखील निर्मनुष्य होत आहेत..नागरिक झाडांची सावली,थंड पेय, पंखा, ए .सी, कुलर यासारख्या उपकरणापासून थंडावा मिळावा यासाठी मदत घेत आहे. नागरिक आपल्या संरक्षणासाठी डोक्यावर टोपी, उपरणे,गॉगल तर महिलांनी सन कोट, स्कार्फ वापरून स्वतःची काळजी घ्यावी..वृध्द व लहान मुलांनी उन्हात अजिबात जाऊ नये. सोबत पाण्याची बाटली ठेवावी. दर अर्ध्या तासाने बसून पाणी प्यावे. कडाक्याच्या उन्हात जास्त थंड पाणी लगेच पिऊ नये. नागरिकांनी सकाळी ११ च्या आत कामे उरकवावीत दुपारी घराबाहेर पडू नये. असे आवाहान आयुक्त रवींद्र जाधव, महापौर नसरिन खालिद शेख यांनी केले आहे..उष्माघात टाळण्यासाठीतहान लागली नसली तरी पुरेसेपाणी प्यावे.प्रवास करताना पिण्याचे पाणीसोबत ठेवा.ओरल रिहायड्रेशन सोल्यूशन (ओआरएस) वापरा.लिंबूपाणी, ताक / लस्सी, फळांचा रस प्यावा.पातळ सैल, सुती कपडे, शक्यतो पांढऱ्या रंगाचे परिधान करावे.बाहेर पडताना छत्री, टोपी, टॉवेल, उपरणे वापरावे, शक्यतो बूट घालावेत..उन्हाची तीव्रता वाढत असून, शरीराच्या उष्णतेची नागरिकांनी काळजी घ्यावी. दिवसभरात भरपूर पाणी पिणे, फळांचे सेवन करणे, टोपी, उपरणे, रुमाल व सुती कपडे वापरणे. उन्हाची वेळ टाळूनच आपली कामे करण्यासाठी बाहेर पडावे.- डॉ. जितेंद्र डोलारे,वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (वर्ग-१), मालेगाव.