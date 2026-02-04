Malegaon Mayor Election : मालेगावात महापौरपदासाठी शेवटच्या क्षणी शिवसेनेची एन्ट्री; 'एमआयएम', शिवसेनेसह सेक्युलर फ्रंट आमनेसामने

नाशिक

मालेगाव : येथे महापौर, उपमहापौरपदासाठी सुरुवातीला सेक्युलर फ्रंटच्या उमेदवारांनी अर्ज भरला (Malegaon Mayor Election 2026) होता. शेवटच्या दिवशी येथे शिवसेनेच्या लता सखाराम घोडके यांनी महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरला. तसेच, ‘एमआयएम’कडून हाफीज अब्दुल्ला यांनी उपमहापौरपदासाठी, तर शिवसेनेकडून नरेंद्र सोनवणे व ॲड. नीलेश काकडे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. येथे ‘एमआयएम’, शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये लढत होईल. या लढतीकडे मालेगावकरांचे लक्ष लागून आहे.

