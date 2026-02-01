नाशिक

Malegaon News : काँग्रेस-भाजपची स्थानिक युती निर्णायक ठरणार? मालेगाव महापालिकेत राजकीय हालचालींना वेग

Secular Front Secures Majority in Malegaon Corporation : महापौरपदासाठी इस्लाम पक्षाच्या नसरीनबानो खालिद अहमद यांनी चार, तर उपमहापौर पदासाठी समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी दोन अर्ज निवडणूक विभागाकडून घेतले.
Malegaon Municipal Corporation

Malegaon Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: येथील महापौर व उपमहापौर पदासाठी ७ फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीत इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टीच्या सेक्युलर फ्रंटला ४० जागा मिळाल्या आहेत. सेक्युलर फ्रंटने कॉंग्रेसला सोबत घेत ४३ हा बहुमताचा आकडा गाठला आहे. महापौरपदासाठी इस्लाम पक्षाच्या नसरीनबानो खालिद अहमद यांनी चार, तर उपमहापौर पदासाठी समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी दोन अर्ज निवडणूक विभागाकडून घेतले. महापौरपदी नरसिनबानो तर उपमहापौरपदी शानेहिंद यांची निवड होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
political
women
election
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.