Malegaon News : काँग्रेस-भाजपची स्थानिक युती निर्णायक ठरणार? मालेगाव महापालिकेत राजकीय हालचालींना वेग

मालेगाव: येथील महापौर व उपमहापौर पदासाठी ७ फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीत इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टीच्या सेक्युलर फ्रंटला ४० जागा मिळाल्या आहेत. सेक्युलर फ्रंटने कॉंग्रेसला सोबत घेत ४३ हा बहुमताचा आकडा गाठला आहे. महापौरपदासाठी इस्लाम पक्षाच्या नसरीनबानो खालिद अहमद यांनी चार, तर उपमहापौर पदासाठी समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी दोन अर्ज निवडणूक विभागाकडून घेतले. महापौरपदी नरसिनबानो तर उपमहापौरपदी शानेहिंद यांची निवड होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे..येथील महापौर पदाची निवडणूक ७ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्या अनुषंगाने महापौरपदासाठी इस्लाम पक्षाच्या नसरीन बानो खालिद शेख यांची निवड निश्चित मानली जात आहे. समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांना उपमहापौर पदाची संधी मिळू शकेल. सत्तेत कॉंग्रेसच्या वाट्याला स्थायी समितीचे सभापतिपद जाण्याची शक्यता आहे. .दरम्यान महापौर व उपमहापौर निवडणुकीसंदर्भात शिवसेनेची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असल्याचे सांगितले जाते. शिवसेनेने महापौर पदाची गणिते जुळतात का याची चाचपणी देखील केली होती. सेक्युलर फ्रंटने महापौर व उपमहापौर पदासाठी अर्ज घेतल्याने शिवसेनेची सत्तेत सहभागी होण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे..महापौर पदासाठी सर्वसाधारण गटातून महिलांसाठी ही जागा आरक्षित आहे. कॉंग्रेसचे तीन व भारतीय जनता पक्षाचे दोन नगरसेवकांनी भारतीय विकास आघाडीची स्थापना केली आहे. या संदर्भात पाच सदस्यांच्या गटाची नोंदणी करण्यात आली आहे. कॉंग्रेसने सेक्युलर फ्रंटला पाठींबा दिला आहे. तर महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा द्यायचा यासंदर्भात पक्ष आदेशानंतर भूमिका स्पष्ट केली जाईल असे भाजपचे नगरसेवक मदन गायकवाड यांनी सांगितले. सेक्युलर फ्रंटला भाजप पाठिंबा देईल का याबाबत येथे उत्सुकता आहे. येथे स्थानिक पातळीवर भाजप व कॉंग्रेस एकत्र आले असून त्यांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे..Devendra Fadnavis: ''..तर अजितदादांनी आम्हांला तसं सांगितलं असतं'', दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया.महापालिकेत महिलाराजयेथे २००२ मध्ये महापालिकेत प्रथम महापौर पदाचा मान दिवंगत नेते निहाल अहमद यांना मिळाला. आतापर्यंत आठ महापौर व आठ उपमहापौरांना संधी मिळाली. यापूर्वी २०१२ ते २०१४ तसेच २०१९ ते २०२२ या कारकीर्दीत ताहेरा शेख यांनी महापौर पद भूषविले. येथे २००५ ते २००७ या कालावधीत ॲड. ज्योती भोसले यांना उपमहापौरपदाची संधी मिळाली. यावेळी प्रथमच महापौर व उपमहापौर या दोन्ही पदांवर महिलांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. महापौर पदासाठी नसरीन बानो यांनी तर उपमहापौर पदासाठी शानेहिंद निहाल अहमद यांची नावे आघाडीवर आहेत..