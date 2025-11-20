Malegaon Crime : मालेगावात गुन्हेगारीवर पोलिसांचा ‘कोंबिंग ऑपरेशन’चा बडगा; १८ दिवसांत २० आरोपींना जेरबंद, अवैध शस्त्रसाठा जप्त

मालेगाव: शहरात वाढत्या गुन्हेगारीवर पायबंद घालण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासन सतर्क झाले आहे. शहरातील पाच पोलिस ठाणे हद्दीतील पोलिसांनी १८ दिवसांत २० आरोपींना जेरबंद केले आहे. त्यांच्यावर विविध पोलिस ठाण्यात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .पोलिसांनी ८६ हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. शहरातील आयशानगर, आझादनगर, शहर, पवारवाडी, रमजानपुरा या पोलिस ठाण्या अंतर्गत वाढत्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी पोलिसांनी २० जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच काही दिवसापूर्वी सोशल मिडीयावर देखील रिल्स काढणाऱ्या दोघा तरुणांना पोलिसांनी समज दिली..कोम्बिंग ऑपरेशनशहरात अनेक ठिकाणी गोपनीय माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत गुन्हेगारांना जेरबंद केले. यात गावठी कट्टा, छर्रे असलेली गण, तलवारी, कोयते, गुप्ती, कुऱ्हाड यासह अनेक साहित्य पोलिसांनी जप्त केले आहे. येथे दहशत माजविणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे..या कारवाईमुळे गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे. येथे आगामी नगरपरिषद व महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसांतर्फे कोंबींग ऑपरेशन राबविले जाणार आहे. या कारवाईमुळे गुन्हेगारांवर वचक निर्माण होणार आहे. यापुर्वी नाशिक जिल्हा गुन्हेगारांचा बालेकिल्ला अशा रिल्स सोशल मिडीयावर काढण्यात आल्या. पोलिसांनी या संदर्भात मोहीम राबवत रिल्स काढणाऱ्यांना चांगला धडा शिकवला. पवारवाडी पोलिस ठाण्यात देखील पोलिसांनी दोघांना तंबी दिली होती. येथे २८ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवली..Kolhapur News: निवडणुकांच्या तोंडावर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कडक नजर; पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा ‘अॅक्शन मोड’ वर.पोलिस प्रशासनातर्फे आगामी काळात देखील अशा कारवाईचे सत्र सुरु राहणार आहे. येथे २० दिवसात केलेल्या कारवाईत पोलिसांनी २० संशयितांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून गावठी कट्टा, तलवार यासह विविध शस्त्र जप्त केले आहेत. येत्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देखील शहरात कोंबिंग ऑपरेशन राबवू.- सिद्धार्थ बारवाल, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.