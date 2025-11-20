नाशिक

Malegaon Crime : मालेगावात गुन्हेगारीवर पोलिसांचा ‘कोंबिंग ऑपरेशन’चा बडगा; १८ दिवसांत २० आरोपींना जेरबंद, अवैध शस्त्रसाठा जप्त

Police Strengthen Crime Control Ahead of Elections in Malegaon : मालेगाव पोलिसांनी निवडणूक पार्श्वभूमीवर राबवलेल्या कोंबिंग ऑपरेशनमध्ये शस्त्रांसह २० संशयितांना अटक करून शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला.
मालेगाव: शहरात वाढत्या गुन्हेगारीवर पायबंद घालण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासन सतर्क झाले आहे. शहरातील पाच पोलिस ठाणे हद्दीतील पोलिसांनी १८ दिवसांत २० आरोपींना जेरबंद केले आहे. त्यांच्यावर विविध पोलिस ठाण्यात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

