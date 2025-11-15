Malegaon Politics : मालेगावच्या राजकारणात मोठा भूकंप! अपक्ष नेते बंडूकाका बच्छाव भाजपच्या वाटेवर; २८ नोव्हेंबरला प्रवेशाची चर्चा!

मालेगाव: पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या राजकीय उलथापालथी होत आहेत. बिहार निवडणुकीचा जल्लोष सुरू असतानाच शुक्रवारी (ता.१४) येथील भाजप कार्यालयास बंडूकाका बच्छाव यांनी भेट दिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. .मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणारे बंडूकाका भाजपच्या वाटेवर आहेत. दरम्यान, या चर्चेला बंडूकाकांनी दुजोरा दिला असून योग्य वेळी निर्णय घेऊ असे त्यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितले..मालेगावात भाजपच्या मोठ्या नेत्यांचे इनकमिंग वर्षापासून सुरू आहे. काँग्रेसचे नेते तुषार शेवाळे व प्रसाद हिरे समर्थकांसह आधीच भाजपमध्ये आले आहेत. जिल्ह्यात पक्ष संघटन व आपली ताकद वाढविण्यासाठी भाजपकडून अजूनही प्रयत्न होत आहेत. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शिरीष कोतवाल यांचा कालच पक्षप्रवेश झाला..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणखी काही नेते भाजपच्या वाटेवर आहेत. त्यात मालेगावच्या बारा बलुतेदार मित्र मंडळाचे संस्थापक असलेल्या बंडूकाका बच्छाव यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू होती. बंडूकाका व भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये यासंदर्भात चर्चा व बैठका झाल्या आहेत. बंडूकाका बच्छाव यांनी मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. बिहार निवडणुकीत यश मिळवल्यानंतर भाजप शहराध्यक्ष देवा पाटील यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात जल्लोष साजरा करण्यात आला..यावेळी बंडूकाका यांची तेथील उपस्थिती अनेकांच्या नजरेत भरली. त्यामुळे त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या शक्यतेला बळ मिळाले आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी देखील बंडूकाकांचा २८ नोव्हेंबरला पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रवेश सोहळा होणार असल्याचे सांगितले..Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!.भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी भेटी अन् चर्चाही झाली आहे. समर्थकांचीही भाजप प्रवेशाची इच्छा आहे. प्रवेशाबाबत योग्य वेळी निर्णय घेऊ.- बंडूकाका बच्छाव, संस्थापक, बारा बलुतेदार मित्रमंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.