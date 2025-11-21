Malegaon Protest : मोठी बातमी ! मालेगाव अत्याचार प्रकरणी जनआक्रोश मोर्चाला हिंसक वळण, आक्रमक आंदोलक गेट तोडून कोर्टात घुसले

Summaryमालेगावमध्ये चिमुकलीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरणामुळे नागरिकांनी प्रचंड आक्रोश मोर्चा काढला.मोर्चादरम्यान आंदोलक आक्रमक झाले व कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला.पोलिसांनी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी सौम्य लाठीचार्ज केला..Protest in Malegaon: नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावात चिमुकलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकऱणात आज आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या दरम्यान आंदोलक आक्रमक झाले अन गेट तोडून शिरले. दरम्यान आंदोलकांना थांबविण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीचार्ज करावा लागला. मालेगाव कोर्टाच्या परिसरात मोर्चेकऱ्यांची मोठी गर्दी झाली असून आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली जात आहे. पोलिस आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. .विजय खैरनार (२४) या आरोपीने साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृणपणे हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार मालेगावपासून ३० किलोमीटर अंतरावरील डोंगराळे गावात काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला. यामुळे सर्वत्र संतापाची लाट उसळली या प्रकरणी पोलिसांनी संशशियत खैरनारला लगेच अटक केली. .कोर्टाने त्याला सुरुवातीला त्याला चार दिवसाची पोलीस कोठडी दिली.आरोपी विजय खैरनारला गुरूवारी मालेगावच्या अप्पर जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार होतं. पण आरोपीला कोर्टात हजर करण्याची माहिती मिळताच नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आरोपीला न्यायालयात हजर करावे लागले..FAQs 1. मालेगावमध्ये नेमके काय घडले? ➡️ साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली.2. आरोपी कोण आहे? ➡️ विजय खैरनार (वय २४) असे आरोपीचे नाव आहे.3. आक्रोश मोर्चाच्या वेळी परिस्थिती कशी होती? ➡️ आंदोलक आक्रमक झाले आणि कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे पोलिसांना सौम्य लाठीचार्ज करावा लागला.4. आरोपीला कोर्टात कसे हजर करण्यात आले? ➡️ गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले.5. लोकांची प्रमुख मागणी काय आहे? ➡️ आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.6. आरोपी सध्या कुठे आहे? ➡️ तो पोलिसांच्या कोठडीत असून न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.