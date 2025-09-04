नाशिक

Umesh Rane : रिक्षाचालकाच्या मुलाची गगनभरारी! मालेगावच्या उमेश राणेची केंद्र सरकारच्या उच्च पदावर निवड

From Struggling Background to Prestigious Government Job : मालेगावच्या रिक्षाचालकाचा मुलगा उमेश राणे याची केंद्र सरकारच्या 'सहाय्यक कुलसचिव' पदी निवड. जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर त्याने मिळवलेले यश.
राजेंद्र दिघे :सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर: जगण्याचा संघर्ष यशाला बळ देतो.घरची परिस्थिती बेताचीच,वडील रिक्षा चालक अशा परिस्थितीत खासगी दुकानात काम करून महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेल्या कॅम्प भागातील उमेश कैलास राणे याने केंद्र सरकारच्या 'सहायक कुलसचिव’ या पदाला गवसणी घातली.

