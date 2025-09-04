Umesh Rane : रिक्षाचालकाच्या मुलाची गगनभरारी! मालेगावच्या उमेश राणेची केंद्र सरकारच्या उच्च पदावर निवड

मालेगाव शहर: जगण्याचा संघर्ष यशाला बळ देतो.घरची परिस्थिती बेताचीच,वडील रिक्षा चालक अशा परिस्थितीत खासगी दुकानात काम करून महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेल्या कॅम्प भागातील उमेश कैलास राणे याने केंद्र सरकारच्या 'सहायक कुलसचिव’ या पदाला गवसणी घातली..अभ्यासाचे सातत्य, जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर भारतातील नामांकित अशा कर्नाटक येथील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत ''सहाय्यक कुलसचिव'' या पदी निवड झाली आहे. आई कल्पना गृहिणी तर वडील कैलास राणे रिक्षा चालक आहेत. उमेशचे प्राथमिक शिक्षण भारत विद्यालयात तर माध्यमिक शिक्षण केबीएच विद्यालयात पूर्ण करून एमसीव्हीसी व आयटीआयचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ''मसगा'' महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषयात पदवी घेतली. पुणे विद्यापीठाच्या बहिःस्थ विभागातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली..काम करून शिक्षणमहाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना झेरॉक्स दुकानात काम करून बाविस्कर वाचनालयात अभ्यास केला. डीआरडीओ येथे संगणक ऑपरेटर व प्रोग्रॅमिंग सहाय्यक म्हणून निवड झाली. प्रथम स्थापित झालेल्या आयआयटी खरगपूर, पश्चिम बंगाल येथे ''ज्युनिअर एक्झिक्युटिव्ह'' पदी निवड झाली. .अभ्यासात सातत्य ठेवून वेळ मिळेल तसा अभ्यास करून पुढे आयआयटी मुंबई येथे प्रशासकीय अधीक्षक गट ब पदी निवड झाली. सतत शिकण्याची प्रवृत्ती व अभ्यासातील सातत्यामुळे सहाय्यक कुलसचिव पदी निवड झाली आहे. या दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारचे एम्स भोपाळ येथे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,आर्मी ऑर्डिनन्स कॉर्प येथे कनिष्ठ प्रशासकीय सहाय्यक अशा अनेक पदांसाठी निवड झाली. उमेशने जिद्दीने केंद्र सरकारच्या या पदासाठी पाठपुरावा करून यश मिळवले..Maharashtra Education: गैरप्रकार करणारी परीक्षा केंद्रे कायमस्वरूपी बंद; राज्य मंडळाचा कडक पवित्रा, नव्या केंद्रांना परवानगी नाही.मराठी मुलं राज्य शासनाच्या परीक्षांचा अभ्यास खूप मेहनतीने करतात.केंद्र सरकारमध्ये विविध विभागात अनेक जागा भरल्या जातात. मराठी तरुणांनी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत लक्ष देऊन अभ्यास करावा.अभ्यास आणि प्रामाणिक कष्टातून हमखास यशापर्यंत जाता येते.- उमेश राणे, सहायक कुलसचिव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.