नाशिक

Manmad Crime : धम्म यात्रेच्या नावाखाली मनमाडच्या १९ नागरिकांची लाखोंची फसवणूक

Dhamma Yatra Scam in Manmad Exposed : १९ नागरिकांची एकूण सात लाख ३४ हजार ६०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नागपूर येथील दोघांविरुद्ध मनमाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला
Yatra Scam
Yatra Scamsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मनमाड: धम्म यात्रेच्या नावाखाली मनमाड शहर व परिसरातील १९ नागरिकांची एकूण सात लाख ३४ हजार ६०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नागपूर येथील दोघांविरुद्ध मनमाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधितांनी यात्रेचे कोणतेही आयोजन न करता आगाऊ घेतलेली रक्कमही परत केली नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
Travel
crime
maharashtra
Crime News
scam
police case
Yatra
Holiday
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com