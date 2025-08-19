Manmad Crime : धम्म यात्रेच्या नावाखाली मनमाडच्या १९ नागरिकांची लाखोंची फसवणूक

मनमाड: धम्म यात्रेच्या नावाखाली मनमाड शहर व परिसरातील १९ नागरिकांची एकूण सात लाख ३४ हजार ६०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नागपूर येथील दोघांविरुद्ध मनमाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधितांनी यात्रेचे कोणतेही आयोजन न करता आगाऊ घेतलेली रक्कमही परत केली नाही..या प्रकरणी रमाबाई नगर, मनमाड येथील निवृत्त कर्मचारी श्रीधर भागवत अहिरे (वय ६७) यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, निशांत चंद्रमणी मानवटकर (रा. कपिल नगर, नाईट गार्डन बौद्ध विहाराजवळ, नागपूर) आणि भंते नंद थेरो (रा. बौद्ध भूमी महाविहार, कामठी रोड, नागपूर) या दोघांनी ''प्रॉमिस हॉलिडेज'' आणि ''महाबोधी टुरिझम'' या कंपन्यांमार्फत २२ एप्रिल २०२५ रोजी धम्म यात्रा आयोजित करण्याचे सांगून मनमाड व परिसरातील १९ नागरिकांकडून एकूण सात लाख ३४ हजार ६०० रुपये ऑनलाइन आणि बँकेच्या माध्यमातून स्वीकारले होते..Education News : गणवेशाची प्रतीक्षा संपता संपेना! आदिवासी आश्रमशाळांतील दोन लाख विद्यार्थी वंचित.ही रक्कम पासपोर्ट तयार करणे, विमान तिकिटे बुकिंग आणि इतर प्रवास व्यवस्थेसाठी घेतली होती. मात्र, संबंधितांनी यापैकी कोणतीही तयारी न करता, यात्रा रद्द करून आगाऊ घेतलेली रक्कमही परत केली नाही. या प्रकरणी मनमाड पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक विजय करे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत भंगाळे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.