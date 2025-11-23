नाशिक

Manmad-Indore Rail project : मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाला ब्रेक! रेल्वे मंत्रालयाच्या विलंबामुळे भूसंपादन प्रक्रिया लांबणीवर

Overview of Manmad-Indore Railway Project : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वेमार्गाचा प्रस्तावित नकाशा. ३०९ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर मुंबई-इंदूरमधील अंतर ५८० किलोमीटरपर्यंत कमी होईल आणि उत्तर-दक्षिण भारताला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरेल.
गौरव जोशी
नाशिक: बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी संपादित करावयाच्या क्षेत्राच्या संयुक्त मोजणीसाठी आवश्यक असलेले शुल्क रेल्वे मंत्रालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे उशिराने जमा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी, प्रकल्पाची संयुक्त मोजणी, तसेच भूसंपादन प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

