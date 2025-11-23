Manmad-Indore Rail project : मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाला ब्रेक! रेल्वे मंत्रालयाच्या विलंबामुळे भूसंपादन प्रक्रिया लांबणीवर

नाशिक: बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी संपादित करावयाच्या क्षेत्राच्या संयुक्त मोजणीसाठी आवश्यक असलेले शुल्क रेल्वे मंत्रालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे उशिराने जमा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी, प्रकल्पाची संयुक्त मोजणी, तसेच भूसंपादन प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे..केंद्र सरकार मनमाड-धुळे-इंदूर असा ३०९ किलोमीटर लांबीचा नवीन रेल्वेमार्ग उभारत आहे. केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या मार्गासाठी अंदाजे १८ हजार ३६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गामुळे जवळपास एक हजार गावे जोडली जाणार असून, तब्बल ३० लाख लोकसंख्येला याचा लाभ मिळणार आहे..नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव व मालेगाव या दोन तालुक्यांमधून हा मार्ग जाणार आहे. यासाठी मालेगावमधील १६, तर नांदगावमधील सहा६ गावांमधील अंदाजे ३५४.२३ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यातील नोटिसाही प्रशासनाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र, संयुक्त मोजणीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही..केंद्र सरकारने हा मार्ग २०२८-२९ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे भूसंपादनासह इतर तांत्रिक बाबी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने ऑगस्टमध्ये संयुक्त मोजणीची तयारी केली होती; परंतु त्यासाठी आवश्यक शुल्क भरण्यास रेल्वे मंत्रालयाने विलंब केला. त्यामुळे प्रशासनाचे पुढील सर्व नियोजन बिघडले. .आता संयुक्त मोजणी डिसेंबर महिन्यात सुरू करण्याचे नियोजन असून, आवश्यक ती सर्व तयारी करण्यात येत आहे. संयुक्त मोजणी पूर्ण होताच अंतिम नोटीस देऊन तातडीने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे..दरांविरोधात शेतकऱ्यांची नाराजीमनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गासाठी मालेगाव व नांदगाव तालुक्यांतील बाधित गावांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक दर निश्चित केले आहेत. हे दर मागील तीन वर्षांच्या रेडीरेकनरवर आधारित आहेत. मात्र हे दर अत्यंत कमी असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली, तसेच योग्य असा मध्यम मार्ग काढण्याची विनंती केली..कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव सुरूसंयुक्त मोजणीचा कालावधी साधारणतः तीन आठवडे ते महिनाभर इतका असेल, असे प्रशासनाचा अंदाज आहे. यासाठी भूमिअभिलेख विभागाची मदत घेण्यात येणार आहे. आवश्यक कर्मचारीवर्ग असल्यास शेजारील जिल्ह्यांतील सर्व्हेअरची मदत घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत..Naldamanti Sagar Bridge: नळदमयंती सागर पुलाला केंद्राची मंजुरी; मोर्शी-आष्टी तालुक्यांना मिळणार विकासाची नवी जोडणी.प्रकल्पाची वैशिष्ट्येमुंबई- इंदूर अंतर ५८० किलोमीटरपर्यंत कमीउत्तर व दक्षिण भारताला जोडणारा महत्त्वाचा दुवामनमाड, धुळे, मालेगावच्या विकासाला गतीशेती उत्पादने, पोलाद, इंधन वाहतुकीला वेगसंपूर्ण मार्गावर १०८ लहान, ६६ मोठे पूलरेल्वेमार्गावर ४६ नव्या स्टेशनांची निर्मितीनऊ लेव्हल क्रॉसिंग, दोन मोठे बोगदे प्रस्तावित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.