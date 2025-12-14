Manmad Crime : मनमाडजवळ 'लुटेरी दुल्हन'चा धक्कादायक प्रकार; विवाहाच्या दुसऱ्याच दिवशी वधू फरारी, १० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मनमाड: विवाहासाठी योग्य मुली न मिळणे आणि एजंटांच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. ‘लुटेरी दुल्हन’चे किस्से वारंवार समोर येत असतानाच मनमाडजवळ अशाच एका धक्कादायक प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडवून दिली. एजंटाच्या मध्यस्थीने विवाह झाल्यावर अवघ्या काही दिवसांत वधू फरारी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणी दहा जणांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..वंजारवाडी येथील कृष्णकांत भाऊसाहेब गुंडगळ (वय २७) यांनी मनमाड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार हा प्रकार समोर आला. विवाहासाठी मुलीचा शोध घेत असताना त्यांना अशोक तान्हाजी काळे (रा. बोरसर, ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांचा संपर्क मिळाला. ‘गरीब घरातील मुलगी आहे’ असे सांगत आर्थिक मदतीच्या अटीवर विवाह लावून देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार एक लाख ८० हजार रुपये देण्यावर कुटुंबीयांची संमती घेण्यात आली..यानंतर अशोक काळे यांनी राणी सुखदेव पवार (वय २३) ही मुलगी दाखवली. २ डिसेंबरला मुलगी पाहणी व पसंतीचा कार्यक्रम झाला आणि नाशिक येथे विवाह पार पडला. सर्व काही सुरळीत असल्याचे वाटत असतानाच दुसऱ्याच दिवशी काही अनोळखी व्यक्ती राणीच्या आई, बहिणी व मेहुणे असल्याचे सांगत वराच्या घरी आल्या. मात्र, ११ डिसेंबरला राणी ही तिच्या मेहुण्याबरोबर दुचाकीवरून फरारी झाली. दिलेला पत्ता तपासला असता तो पूर्णपणे खोटा असल्याचे उघड झाले. कथित नातेवाइकांकडे चौकशी केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली..याच एजंटामार्फत गावातील सागर बाळासाहेब जाधव (रा. कातरणी, सध्या वंजारवाडी) याचाही विवाह ठरविण्यात आला होता. त्याला दाखविण्यात आलेल्या कोमल अशोक तांबे (२८) हिचा यापूर्वीच विवाह झाल्याचे निष्पन्न झाले. दोन्ही तरुणांकडून एकूण तीन लाख ६० हजार रुपये उकळून खोट्या मुली, बनावट नातेवाईक आणि चुकीची माहिती देत फसवणूक करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. .Bhandara Accident: टिप्परच्या चाकाखाली येऊन महिलेचा मृत्यू.या प्रकरणी अशोक काळे, वनिता अशोक काळे (रा. बोरसर), राणी सुखदेव पवार (रा. मखमलाबाद, नाशिक), आशा सुरेश हुल्हारे (रा. पंचवटी, नाशिक), मीराबाई सुखदेव पवार (रा. निफाड), संगीता खंडू सोनवणे (रा. पंचवटी, नाशिक), कोमल आकाश तांबे (रा. देवळाली, नाशिक), केजरीलाल लक्ष्मीलाल राका (रा. विरार, जि. पालघर) यांच्यासह सोनल आणि इतर दाखविलेले खोटे नातेवाईक अशा १० जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.