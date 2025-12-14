नाशिक

Manmad Crime : मनमाडजवळ 'लुटेरी दुल्हन'चा धक्कादायक प्रकार; विवाहाच्या दुसऱ्याच दिवशी वधू फरारी, १० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Looter Bride Scam Shocks Manmad Region : मनमाड पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या ‘लुटेरी दुल्हन’ प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, विवाह फसवणुकीचा तपास सुरू आहे.
मनमाड: विवाहासाठी योग्य मुली न मिळणे आणि एजंटांच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. ‘लुटेरी दुल्हन’चे किस्से वारंवार समोर येत असतानाच मनमाडजवळ अशाच एका धक्कादायक प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडवून दिली. एजंटाच्या मध्यस्थीने विवाह झाल्यावर अवघ्या काही दिवसांत वधू फरारी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणी दहा जणांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

