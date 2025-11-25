नाशिक

हृदयद्रावक! मतदानाआधी काळानं गाठलं, ठाकरेंच्या 43 वर्षीय उमेदवाराचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; कुटुंबीय, कार्यकर्ते, समर्थकांवर दुःखाचा डोंगर

Candidate Nitin Waghmare Dies of Heart Attack : मनमाड नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेना (ठाकरे गट) उमेदवार नितीन वाघमारे यांचा प्रचारादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शहरात शोककळा पसरली आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक : मनमाड नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक घटना समोर आलीये. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार नितीन वाघमारे यांचे (Nitin Waghmare Dies) प्रचाराच्या रणधुमाळीत अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.

Uddhav Thackeray
Nashik
manmad
nashik muncipal election
heart attack symptoms
shivsena

