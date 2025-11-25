हृदयद्रावक! मतदानाआधी काळानं गाठलं, ठाकरेंच्या 43 वर्षीय उमेदवाराचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; कुटुंबीय, कार्यकर्ते, समर्थकांवर दुःखाचा डोंगर

नाशिक : मनमाड नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक घटना समोर आलीये. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार नितीन वाघमारे यांचे (Nitin Waghmare Dies) प्रचाराच्या रणधुमाळीत अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. .आज मध्यरात्री ही घटना घडली असून, मनमाड शहरात आणि राजकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मनमाडच्या गायकवाड चौक परिसरात वास्तव्यास असणारे नितीन वाघमारे हे नगरपरिषद निवडणुकीसाठी वॉर्ड क्रमांक १० मधून उमेदवारी अर्ज दाखल करून सक्रिय प्रचारात व्यस्त होते..Army Jawan Accident : भारतीय जवानाचा दुर्दैवी अंत! मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त घेतली होती सुटी, पण घरी पोहोचण्याआधीच....अखंड दिवसरात्र कामाच्या धावपळीत असतानाच मध्यरात्री त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि उपचाराआधीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असताना, केवळ काही दिवस आधी उमेदवाराचा मृत्यू झाल्याने निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याच्या शक्यतेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..वाघमारे यांच्या निधनाने कुटुंबीय, कार्यकर्ते आणि समर्थक यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सक्रिय असलेले नितीन वाघमारे मागील निवडणुकीत पराभूत झाले होते. परंतु, पुन्हा एकदा नव्या जोमाने निवडणूक लढवण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता..काही दिवसांपूर्वी त्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला होता आणि उमेदवारीदेखील निश्चित झाली होती. त्यांच्या प्रवेशामुळे पक्षाची ताकद वाढल्याचे मत सर्वत्र व्यक्त केले जात होते. मतदानाच्या अवघ्या आठवडा आधी काळाने घात केल्याने शहरात शोककळा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.