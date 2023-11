जुने नाशिक : मराठा आरक्षण संदर्भात सरकारने कुणबी नोंदी तपासण्याचे आदेश पारित केले आहे. महापालिका पूर्व विभागात पुरातन जन्म-मृत्यू नोंदणी आहे.

त्यानिमित्ताने विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या तीन दिवसात १ लाख ३७ हजार ९८४ नोंदींची तपासणी केली आहे.

त्यात ७८ हजार ५१८ जन्म तर ५९ हजार ४६६ मृत्यू नोंदीचा समावेश आहे. या सर्व नोंदी १९६७ पूर्वीच्या असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. (Maratha Reservation 1 thousand 807 Kunbis in Eastern Division 1 Maratha Kunbi registered Screening of more than 1 lakh entries in 3 days nashik)

मराठा आरक्षणसाठी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २ जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला मुदत देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा अशा तीन प्रकारच्या नोंदी शोधण्याचे आदेशित केले आहे.

जन्म मृत्यू नोंदणी असलेल्या शासकीय विभागात गेल्या तीन ते चार दिवसापासून नोंदणी शोधण्याचे काम सुरू आहे. महापालिका पूर्व विभागात अशाच प्रकारच्या १८९७ पासून मोडी लिपीतील नोंदी आहे.

१९३३ पर्यंत मोडी लिपीतील नोंदी असून १९३४ पासून ते १९६८ पर्यंत देवनागरी अर्थात मराठी लिपीतील संपूर्ण नोंदी आहे.

त्यामुळे विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव यांच्या मार्गदर्शनात अधीक्षक चंदन घुगे तसेच श्री. कळमकर यांच्यासह जन्म मृत्यू विभागातील अन्य अधिकारी कर्मचारी गेल्या तीन दिवसापासून कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा अशा तिन्ही प्रकारच्या नोंदी शोधण्यात व्यस्त आहे.

गेल्या तीन दिवसात त्यांच्याकडून १ लाख ३७ हजार ९८४ नोंदींची तपासणी केली आहे. त्यात ७८ हजार ५१८ जन्म तर ५९ हजार ४६६ मृत्यू नोंदी आढळून आल्या आहे.

या सर्व नोंदी १९६७ पूर्वीच्या असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. देवनागरी नोंदीची तपासणी पूर्ण झाली असून मोडी लिपीतील नोंदीची अजूनही तपासणी सुरू असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. जीर्ण रजिस्टर झाल्याने अडचण येत आहे.

अशा आढळल्या नोंदी

तपासणी करण्यात आलेल्या नोंदीत १ हजार ८०७ कुणबी तर १ मराठा कुणबी नोंद आढळून आली आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत कुणबी मराठा एकही नोंद सापडलेली नाही.

या नोंदणीत देवनागरीतील केवळ ७५ नोंदी असून उर्वरित १ लाख ३७ हजार ९०९ नोंदी मोडी लिपीतील आहे.

जीर्ण रजिस्टरची अडचण

मोडी लिपीतील नोंद असलेले रजिस्टर अतिशय जुने झाले आहे. त्यांचे पाणी जीर्ण होऊन गळून पडलेली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोंदी तपासण्यात अडचण येत आहे.

मोडी लिपिक वाचकाची नियुक्ती

राज्य सरकारने मागितलेल्या मागणीचे रेकॉर्ड मोडी लिपीतील आहे. महापालिकेकडे गेल्या अनेक वर्षापासून मोडी लिपिक वाचक नसल्याने मानधनावर अन्य शासकीय विभागातील मोडी लिपिक वाचकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यांच्या माध्यमातून मोडी लिपी नोंदणीची तपासणी करून त्याचे मराठीत भाषांतर करून नोंदी तपासल्या जात आहे.