Maratha Reservation : तुम्ही अन्नपुरवठा थांबवला तर आम्ही संपूर्ण मुंबईला खाऊ घालू; मराठा समाजाची सरकारवर टीका

Strong Support from Igatpuri for Maratha Agitation : इगतपुरीतील मराठा माय-माउलींनी केलेल्या भाकऱ्या व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आंदोलनासाठी मुंबईकडे रवाना आंदोलनस्थळी गेलेल्या मराठा बांधवांना अन्न-पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी सोमवारी तालुक्यातील बांधवांनी विशेष पुढाकार घेतला.
इगतपुरी: मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला इगतपुरी तालुक्यासह जिल्ह्यातील मराठा समाजाचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलनस्थळी गेलेल्या मराठा बांधवांना अन्न-पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी सोमवारी (ता. १) तालुक्यातील बांधवांनी विशेष पुढाकार घेतला.

