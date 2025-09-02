Maratha Reservation : तुम्ही अन्नपुरवठा थांबवला तर आम्ही संपूर्ण मुंबईला खाऊ घालू; मराठा समाजाची सरकारवर टीका

इगतपुरी: मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला इगतपुरी तालुक्यासह जिल्ह्यातील मराठा समाजाचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलनस्थळी गेलेल्या मराठा बांधवांना अन्न-पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी सोमवारी (ता. १) तालुक्यातील बांधवांनी विशेष पुढाकार घेतला..ग्रामीण भागातील मराठा माय-माउलींनी स्वतःच्या हाताने भाकऱ्या करून दिल्या असून, ठेचा, पाण्याच्या बाटल्या आणि कच्चा शिधा अशा जीवनावश्यक वस्तूंसह सात ते आठ पिक-अप गाड्या आणि आचारी मुंबईकडे रवाना करण्यात आले आहेत..या संदर्भात स्वराज्य पक्षाचे जिल्हाप्रमुख डॉ. रूपेश नाठे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले, की सरकारने मराठा समाजाचा अन्नपुरवठा थांबविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या ताकदीपुढे तो प्रयत्न फोल ठरला. आज महाराष्ट्रभरातून इतकं अन्न मुंबईकडे पोहोचत आहे, की संपूर्ण मुंबईला आम्ही खाऊ घालू शकतो. हीच मराठा समाजाची ताकद आहे..भुजबळ यांच्यावर थेट निशाणा साधताना डॉ. नाठे म्हणाले, भुजबळसाहेब, आपण ओबीसी समाजाची बैठक घेत आहात, आम्हालाही सामावून घ्या. पण आपण उलट विरोध करत आहात. त्यामुळेच आपले मंत्रिपद आधी गेले, आताही जाऊ शकते. आपल्या भोवती फिरणाऱ्यांना आपण समज द्यायला हवी..त्यांनी पुढे सांगितले, की या आंदोलनासाठी ओबीसी समाजातील माय-माउलींनीही भाकऱ्या करून दिल्या आहेत. म्हणजेच ओबीसी समाज आमच्या पाठीशी उभा आहे. जर मनोज जरांगे यांच्या बाबतीत काही विपरीत घडले, तर रस्ते काय, रेल्वे काय, अगदी विमानसेवाही ठप्प करण्याची ताकद मराठा समाजात आहे..Hyderabad Gazette : मनोज जरांगे मागणी करत असलेले 'हैदराबाद गॅझेट' आहे तरी काय? हे लागू झाल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का?.या आंदोलनामुळे मराठा बांधवांमध्ये उत्साह व निर्धाराचे वातावरण असून, संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून अन्नधान्य, पाणी व रसद सामग्री मुंबईकडे रवाना केली जात आहे. या वेळी मोठ्या प्रमाणात समाजबांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.