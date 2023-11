Bhujbal Maratha Reservation: मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बंदोबस्तात वाढ; मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून तणावाचे वातावरण

Bhujbal Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री, तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला आहे.

याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांनीही मंत्री भुजबळ यांच्यावर टीका केली. त्यावरून राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सिडकोतील भुजबळ फार्म येथे पोलिस बंदोबस्तात वाढ करतानाच सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले. (maratha reservation vigilance orders were given while increasing police security in chhagan bhujbal house nashik news)

गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात तणावाचे वातावरण आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण देण्यास अन्न व नागरी पुरवठामंत्री व ओबीसी नेते भुजबळ यांनी विरोध दर्शविला.

त्यासाठी ओबीसी नेत्यांच्या त्यावरून गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनीही मंत्री भुजबळ यांच्यावर टीका केली. या साऱ्या वादविवादातून राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोतील मंत्री भुजबळ यांचे निवासस्थान असलेल्या भुजबळ फार्म येथे कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणावरूनच मराठा समाजाने लोकप्रतिनिधींविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता.

त्यामुळे शहर आयुक्तालय हद्दीत निवासस्थाने व पक्ष कार्यालयांना पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. जरांगे-पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सोडल्यावर, सदरचा पोलिस बंदोबस्त काढून घेण्यात आला.

परंतु, भुजबळ फार्म येथील बंदोबस्त कायम ठेवला. एका पोलिस उपनिरीक्षकासह पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांचा पोलिस बंदोबस्त कायम आहे. गस्तीपथकाकडून ठराविक वेळेनंतर गस्त केली जाईल. तसेच, भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात येणाऱ्यांचीही चौकशी व तपासणी करून सोडले जाणार आहे.

सध्या मंत्री भुजबळ नाशिकमध्ये नाहीत. मात्र, दौऱ्यादरम्यान ते ज्या जिल्ह्यात असतील, त्याठिकाणी स्थानिक पोलिसांकडून जादा बंदोबस्त पुरविला जात आहे. आरक्षणावरून वादविवाद होत असल्याने त्यावरून अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांकडून सतर्कता बाळगण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले.