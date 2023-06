Nashik Crime : गाळ्याला भगदाड पाडून 34 हजारांचे साहित्य लंपास

By

Nashik Crime : गाळ्याला भगदाड पाडून आत प्रवेश करत सिमेंटच्या गोण्या, रंगाचे डबे, पीओपी असे ३४ हजार रुपये किमतीचे साहित्य चोरून नेल्याप्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. (Materials worth 34000 were looted in robbery in store nashik crime news)

चुंचाळे शिवारातील लक्ष्मण टाऊनशिपमधील शुभम शॉपिंग सेंटरमध्ये माणिकराव निवृत्ती सोनवणे (रा. महात्मानगर, अंबड) यांचे दोन गाळे आहेत. गेल्या ५ व ६ जूनच्या मध्यरात्री कृष्णा राजेंद्र गाडे, गौरव रमेश गाडे, रमेश काशीनाथ गाडे व सुजाता कैलास गाडे यांनी त्यापैकी एका गाळ्यात पूर्वेकडून मोठ्या आकाराचे भगदाड पाडत गाळ्यात प्रवेश केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गाळ्यात असलेले १५ हजार रुपये किमतीचे रंगांचे डबे, तीन हजार रुपये किमतीच्या बांगर कंपनीच्या दहा सिमेंटच्या गोण्या, एक हजार रुपये किमतीच्या पीओपीच्या दहा गोण्या व १५ हजार रुपये किमतीचे लिफ्टचे सामान असे एकूण ३४ हजार रुपये किमतीचे साहित्य चोरून नेले.

या प्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, चौघांनाही अटक करण्यात आली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक शेख तपास करीत आहेत.