महापौर पदाचं नाव ऐनवेळी बदललं, भाजपमध्ये नाराजीचा उद्रेक; नेत्यानं दिला राजीनामा

BJP City President Resigns After Mayor Candidate Dispute: नाशिकमध्ये भाजपचा महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके यांचे नाव निश्चित केले आहे. त्यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्या महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र महापौरपदावरून नाराजी उफाळून आली असून शहराध्यक्ष सुनिल केदारी यांनी राजीनामा दिला आहे. .नाशिक महापौर आणि उपमहापौर नाव निश्चितीवर सुनील केदार हे नाराज आहेत. प्रदेश पातळीवरून आलेले महापौर आणि उपमहापौर नाव ऐनवेळी बदलण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. यावरून भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू होती. महापौर पदी हिमगौरी आडके यांचं नाव निश्चित होताच नाराजी उफाळून आलीय..अजितदादांचा शेवटचा संवाद, कुणासोबत काय बोलले? विमान अपघाताआधीचा कॉल सर्वांना ऐकता येणार.भाजपचे नाशिक शहराध्यक्ष असणाऱ्या सुनील केदार यांनी महापालिकेत शिवसेनेला सत्तेत सोबत घेण्यासाठीही प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी आम्हाला सत्तेत कुणाची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. यामुळे आधीपासूनच सुनील केदार नाराज होते. त्यातच महापौर पदाचं नाव ऐनवेळी बदलल्यानं त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त करत पदाचा राजीनामा दिला..महापौर पदासाठी निवडणूक होणारउपमहापौरपदासाठी भाजपकडून मच्छिंद्र सानप यांचा एकमेव अर्ज आहे. मात्र, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कडून सीमा विशाल पवार यांनी महापौरपदासाठी अर्ज भरल्याने बिनविरोध निवडीची शक्यता संपुष्टात आली. महापालिकेतील १२२ पैकी ७२ जागा भाजपकडे असल्याने सत्तेचे चित्र स्पष्ट मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.