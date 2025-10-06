नाशिक

Education News : नाशिकमध्ये एमबीबीएस-बीडीएस प्रवेशासाठी तिसरी फेरी; पात्र विद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीची संधी

Third round registration opens for MBBS and BDS in Nashik : नाशिकसह राज्यातील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी तिसरी फेरी राबविण्यापूर्वी सीईटी सेलने नोंदणीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. नीट परीक्षा दिलेल्या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना ६ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान नोंदणी करावी लागेल
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाच्‍या प्रतीक्षेत असलेल्‍या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी उपलब्‍ध होणार आहे. एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी तिसरी फेरी राबविण्यापूर्वी नोंदणीची संधी दिली जाणार आहे. त्‍यानुसार नीट परीक्षा दिलेल्‍या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणी करावी लागेल. त्‍यासाठी सोमवार (ता.६) पासून संकेतस्‍थळावर नोंदणी करता येईल. दरम्‍यान, तिसऱ्या फेरीची निवड यादी १५ ऑक्‍टोबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

