Education News : नाशिकमध्ये एमबीबीएस-बीडीएस प्रवेशासाठी तिसरी फेरी; पात्र विद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीची संधी

नाशिक: वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी उपलब्ध होणार आहे. एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी तिसरी फेरी राबविण्यापूर्वी नोंदणीची संधी दिली जाणार आहे. त्यानुसार नीट परीक्षा दिलेल्या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी सोमवार (ता.६) पासून संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. दरम्यान, तिसऱ्या फेरीची निवड यादी १५ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे..एमबीबीएस आणि बीडीएस या अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी यापूर्वी दोन फेऱ्या पार पडल्या आहेत. दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया गुरुवारी (ता. २) पूर्ण झाली होती. दुसऱ्या फेरीनंतरही रिक्त असलेल्या जागांवर प्रवेशासाठी तिसरी फेरी राबविली जाणार आहे. यापूर्वी विविध कारणांनी नोंदणी करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी तिसरी फेरी राबविण्यापूर्वी पुन्हा नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय सीईटी सेलने घेतला आहे..त्यानुसार यापूर्वी नोंदणी न केलेल्या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणीसाठी सोमवार (ता. ६)पासून बुधवार (ता. ८)पर्यंत मुदत असेल. याच मुदतीत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क भरायचे आहे. तसेच कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करायची आहेत. यापूर्वी नोंदणी केली असेल, अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. दरम्यान ९ ऑक्टोबरला तात्पुरती गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे व याच दिवशी रिक्त जागांचा राखीव संवर्गनिहाय तपशील जाहीर केला जाईल..Pimpri-Chinchwad News : नारी शक्ती सन्मान सोहळ्यात डॉ. अश्विनी अत्रे आणि डॉ. वैदेही जंजाळे यांचा गौरव.तिसऱ्या फेरीचे वेळापत्रकप्राधान्यक्रम नोंदण्याची मुदत: १० ते १२ ऑक्टोबरया फेरीची निवडयादी प्रसिद्धी: १५ ऑक्टोबरविद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी मुदत: १६ ते २० ऑक्टोबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.