MBBS Exam : खुशखबर! एम.बी.बी.एस. 4 ऐवजी पाचव्यांदा परीक्षा देऊन उत्तीर्णतेची संधी उपलब्ध

Nashik News : एम.बी.बी.एस. परीक्षा पहिल्या चार प्रयत्नांमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. मात्र २०१९-२० मधील कोरोना काळात वैद्यकीय महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्या. अपेक्षित अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही. (MBBS exam chance to pass by taking exam 5th time instead of 4 nashik news)

त्यामुळे पाचव्या वेळेस परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने दिलासा दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. पवार म्हणाल्या, की राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने २०१९-२० मध्ये प्रथम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाचव्यांदा परीक्षेची संधी दिली आहे. विद्यार्थ्यांना पाचव्यांदा परीक्षा देण्याची संधी मिळावी अशी मागणी राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांच्या शिष्टमंडळाने केली होती.

त्यानुसार आयोगासमवेत चर्चा करण्यात आली. आयोगाने त्यास मान्यता दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील एम. बी. बी. एस. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळाली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीया यांचे यासंबंधाने आभार मानण्यात आले आहेत.