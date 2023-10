Nashik Drug Case : वडाळागावातील एमडी ड्रग्जस्‌ कारवाईमध्ये अटक करण्यात आलेल्या छोट्या भाभीकडून अंमली पदार्थविरोधी पथकाने सात ते आठ मोबाईल जप्त केले आहेत.

याच मोबाईलांच्या माध्यमातून छोटी भाभी ड्रग्जस्‌चे रॅकेट चालवत असल्याचे समोर येते आहे. त्यामुळे या मोबाईलच्या तांत्रिक तपासणीतून मोठी माहिती पोलिसांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे. (MD racket run from 8 mobile phones of Chhoti Bhabhi Help to dig up drug rackets nashik crime)

नाशिकमध्ये एका पाठोपाठ एक अशा एमडी ड्रग्जविरोधात तीन कारवाया झाल्याने शहरात ड्रग्जचे मोठे रॅकेटच कार्यरत असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

यामुळे नाशिक शहरातील ड्रग्जस्‌ सप्लायर्सचे नेटवर्क उदध्‌वस्त करण्याचे मोठे आव्हान नाशिक पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे.

शहर गुन्हेशाखेच्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाने गेल्या ५ तारखेला वडाळ्यात धाड टाकून दोन लाखांचा ५४.४ ग्रॅम एमडी ड्रग्जस्‌ व गांजा जप्त केला. ड्रग्ज सप्लायर संशयित नसरीन ऊर्फ छोटी भाभी इम्तियाज शेख (३२) व रफीक शेख (वय ३६, दाेघे रा. सादिकनगर, वडाळागाव) यांना अटक केली होती.

अमली पदार्थ विराेधी पथकाने छाेटी भाभी व तिचा साथीदार वसीम यांच्याकडे पाेलिस काेठडीत केलेल्या चाैकशीत महत्त्वपूर्ण माहिती मिळवली आहे.

छाेटी भाभीच्या ड्रग्ज रॅकेटचे धागेदाेरे मुंबईपर्यंत पाेहाेचले असून या दाेघांव्यतिरिक्त आणखी तीन ते चार जणांची नावे निष्पन्न झाली आहेत. त्यांच्या शाेधासाठी पथके रवाना झालेली आहेत.

डाटातून मिळणार महत्त्वाची माहिती

छोटी भाभीकडून पथकाने सात ते आठ मोबाईल जप्त केले असून, त्यातील डाटा संकलित केला जात आहे. तसेच, तांत्रिक माहितीही घेतली जात असून, त्यातून छोटी भाभी व तिचा साथीदार यांच्या ड्रग्जस रॅकेटचा पदाफार्श करता येणार आहे.

मोबाईलमधील सीमकार्डही हाती लागल्याने तांत्रिक विश्लेषण सुरू करण्यात आले असून, त्यांच्या संपर्कात कोण-कोण आहेत, कोणाशी त्यांचे ड्रग्जचे व्यवहार व्हायचे याचीही माहिती पथकाच्या हाती लागणार आहे.