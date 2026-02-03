Chhagan Bhujbal: विलीनीकरणाचा निर्णय नव्या नेतृत्वाखालीच; मंत्री छगन भुजबळ, मला एकट्याला काय वाटतं याला अर्थ नाही!

येवला : राजकारणात कधीही काहीही घडू शकते. परिस्थिती बदलली असून नेतृत्वही बदलले आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाबाबतचा कोणताही निर्णय हा नव्या नेतृत्वाखाली सामूहिकपणेच घेतला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. भाजप सत्तेत असल्याने त्यांना विश्वासात घेणे अपरिहार्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...अजित पवार यांच्या शोकसभेनिमित्त येवला येथे आले असताना सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना भुजबळ यांनी ही भूमिका मांडली. ‘मी सरकारमध्ये आहे, त्यामुळे सरकारमधील घटकांना विश्वासात घ्यावेच लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ज्येष्ठ नेते अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर ही बाब घालूनच पुढील निर्णय घ्यावा लागेल. मला एकट्याला काय वाटतं याला काहीच महत्त्व नाही,’ असे भुजबळ म्हणाले. .‘दोन्ही ठाकरे एकत्र आले, तसे पवार एकत्र आले तरी काही हरकत नाही. मात्र तसे काही बोलणे झाले असेल, तर काय बोलणे झाले, हे माझ्यासह कोणालाही माहिती नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे की अजितदादांनी त्यांच्याशी कधीच अशा प्रकारची चर्चा केलेली नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. .सध्या सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली असून त्यांचेच नेतृत्व आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच सर्व चर्चा होतील. दरम्यान, विमान अपघातातील प्रवासी संख्येबाबत अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देताना भुजबळ म्हणाले, ‘आम्ही सुरुवातीपासून विमानात पाचच प्रवासी होते, असे ऐकत आलो आहोत. सहावी व्यक्ती असेल, तर ती त्यांनी सांगावी. विमानात कोण जातो याची पूर्ण नोंद असते.’.Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.सुनेत्रा पवार यांना अध्यक्ष करण्याची मागणीमाजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. आता पक्षातील आमदार आणि अन्य कार्यकर्ते यांनी सुनेत्रा पवार यांनाच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करावे, अशी मागणी कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. पक्षाच्या सांस्कृतिक सेलचे अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, पक्षाच्या सर्व सेलच्या अध्यक्षांच्या वतीने त्यांनी ही मागणी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.