Metro Project

Metro Project

sakal

नाशिक

Nashik Metro Project : "मेट्रो हा राज्याचा विषय"; केंद्राने हात झटकल्याने नाशिक मेट्रो प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला

Centre’s Unclear Stand on Nashik Metro Project : नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे, यांनी लोकसभेत नाशिक मेट्रो आणि मेट्रो निओ प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत केंद्र सरकारला जाब विचारला
Published on

नाशिक: शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून नाशिक मेट्रो प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका अजूनही उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्रालयाकडून कोणताही ठोस, कालमर्यादेसह प्रतिसाद न मिळाल्याने या प्रकल्पाविषयी अनिश्‍चितता असल्याचा आरोप खासदार वाजे यांनी केला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Project
Metro
Traffic
Infrastructure
Government