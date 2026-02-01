Nashik Crime : नाशिकमध्ये अघोरी प्रकार! सराफ कुटुंबावर वशीकरणासाठी जादूटोणा; सीसीटीव्हीमुळे भामटा गजाआड

नाशिक: म्हसरूळ परिसरामध्ये सराफाच्या दुकान व घरासमोर जादूटोण्याचा प्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकाराची घटना समोर आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. सराफ कुटुंबीयांवर वशीकरणासाठी जादूटोणा करणाऱ्या संशयित युवकाला म्हसरूळ पोलिसांनी अटक केली असून, त्यास न्यायालयाने एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. .आकाश दिनकर साळवे (वय २८, रा. जय मल्हारनगर, मखमलाबाद) असे जादूटोणा करणाऱ्या संशयिताचे नाव आहे. पीडित सराफ व्यावसायिकाच्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे म्हसरुळ परिसरात ज्वेलर्सचे दुकान आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात संशयित आकाश याने त्यांच्या ज्वेलर्सच्या दुकानासमोर तांदूळ आणि सुपाऱ्या फेकल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी हटकले असता, त्याने पळ काढला होता. परंतु त्यानंतर तो दुकानासमोरून जाताना त्यांच्याकडे नेहमी खुन्नसने पाहत जायचा. त्याच महिन्यात त्याने पुन्हा आकाश नाव लिहिलेली मंतरलेली तेज पाने दुकानासमोर फेकली. त्यावेळी दुकानात त्यांची पत्नी होती..दरम्यान, गेल्या आठवड्यात सराफ व्यावसायिक हे कुटुंबीयांसह गणपती पुळे येथे गेले असता, २९ जानेवारीला ते परतले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांचा मुलगा राहत्या घराच्या बाहेर गेला असता, त्यावेळी घराच्या गेटवर टाचण्या टोचलेला लिंबू ठेवण्यात आले होते. सराफाने घराबाहेर लावलेला सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यावेळी त्यात त्यांच्या बंगल्याबाहेर संशयित आकाश यानेच सदरचा प्रकार केलेला असल्याचे निष्पन्न झाले. .भयभीत झालेल्या व्यावसायिकाने म्हसरुळ पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येऊन संशयित आकाश यास अटक केली आहे. संशयिताने वशीकरण करण्यासाठी सदरील प्रकार केल्याचे तपासातून समोर येते आहे. वरिष्ठ निरीक्षक अंकुश चिंतामण हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..Raigad: राेह्यात आढळले हजारो वर्षांपूर्वीचे अवशेष! बीरवाडी, घोसाळेगड किल्ल्यांच्या कातळावर ऐतिहासिक इतिहासखुणा.प्रेमाचे वशीकरण कसे...संशयिताचे व्यावसायिकाच्या मुलीवर एकतर्फी प्रेम असावे. तिला वश करण्यासाठी त्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमांवर ‘वशीकरणा’चा प्रकार पाहिला असावा, वा कोण्या भोंदूबाबाने त्याला ‘वशीकरण’ मंत्र दिला असावा. त्यानुसारच त्याने सदरील कृत्य केल्याचे समोर येते आहे. मात्र संशयिताच्या या प्रकाराने मात्र परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.