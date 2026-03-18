Education News : अर्ज राहिला असेल तर घाई करा! वंचित विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी सेलकडून विशेष मुदतवाढ जाहीर

नाशिक: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या एमएचटी-सीईटी परीक्षेसाठी दोन्ही संधी मिळून ११ लाख ५६ हजार १५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. अद्यापही विविध कारणांनी नोंदणीपासून वंचित विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून दिली आहे. १९ व २० मार्चला अशा विद्यार्थ्यांना नोंदणी करत परीक्षेला सामोरे जाता येणार आहे. .शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी संलग्न अभ्यासकमांच्या प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटी परीक्षा घेतली जाणार आहे. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (पीसीएम) आणि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र (पीसीबी) अशा दोन ग्रुपमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यासाठी सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीची विलंब शुल्कासह २७ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत होती. .यानंतर काही कारणास्तव विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याचे राहिले असल्यास, त्यांच्यासाठी विशेष बाब म्हणून प्रवेश नोंदणीची विलंब शुल्कासह मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार १९ व २० मार्चला नोंदणी करता येईल. दोन्ही संधी मिळून ११ लाख ५६ हजार १५५ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. .यंदापासून या दोन संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आजपर्यंत या सीईटीसाठी पहिल्या संधीसाठी ७ लाख ५७ हजार ०९२ विद्यार्थ्याची नोंदणी केली असून दुसऱ्या संधीची नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३ लाख ९९ हजार ०६३ आहे. दोन्ही संधी मिळून ११ लाख ५६ हजार १५५ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देतील.