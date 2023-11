Nashik Weather Forcast : ऑक्‍टोबरअखेर गारव्याचा अनुभव घेतल्‍यानंतर सध्या वातावरणातून गारवा गायब झालेला आहे. अशात ऐन दिवाळीत नाशिककर पुन्‍हा गारठणार आहेत. येत्‍या शुक्रवारपर्यंत (ता. १०) नाशिकचे किमान तापमान साधारणतः दोन अंशांनी घसरून १४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचण्याची शक्‍यता आहे.

त्‍यानंतरही पाऱ्यात घसरण होऊन गारठा वाढू शकतो, असा अंदाज हवामान खात्‍याने वर्तविला आहे. (minimum temperature is expected to drop by 2 degrees by Friday nashik winter news)

यंदाच्‍या वर्षी पाऊस कमी झाल्‍याने आधीच चिंतेत वाढ झालेली आसवांना, नोव्‍हेंबर उजाडल्‍यानंतरही वातावरणात अपेक्षित गारवा जाणवत नव्‍हता. अवघे दोन-चार दिवस सोडले तर अपेक्षेप्रमाणे थंडी जाणवलेली नाही. गेल्‍या काही दिवसांपासून काहीसे ढगाळ वातावरण राहात असल्‍याने थंडीचे प्रमाण कमी झालेले होते.

परंतु आता आकाश निरभ्र होऊ लागले असून, यामुळे गारव्यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सोमवारी (ता. ६) नाशिकचे किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस राहिले असून, कमाल तापमान ३०.२ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले आहे. यंदाच्‍या हंगामात १४. ५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पारा खाली गेलेला असताना, पुन्‍हा वाढ झालेली होती.

अशात नाशिककरांना कडाक्‍याच्‍या थंडीचे प्रतीक्षा लागून होती. दिवाळीमध्ये ही प्रतीक्षा संपणार असून, शुक्रवार (ता.१०) पासून किमान तापमान १४ अंश सेल्सिअसच्या सुमारास राहाण्याची शक्‍यता आहे.

हवामान खात्‍याचा अंदाज

पुढील दोन दिवस बुधवार (ता.८) पर्यंत सकाळच्‍या वेळी वातावरणात धुके तर दिवसातील काही वेळ ढगाळ वातावरण राहाण्याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे नाशिकचे किमान तापमान १७ अंश सेल्सिअसपर्यंत तर कमाल तापमान ३१ ते ३२ अंश सेल्सिअस राहू शकते. गुरुवार (ता.९) पासून आकाश निरभ्र राहणार असून, या दिवसापासून पारा घसरण्यास सुरवात होईल, असा अंदाज हवामान खात्‍याने वर्तविला आहे.