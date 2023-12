Nashik News: देशावरचे कर्ज किती? तर अर्थ राज्यमंत्री म्हणतात, ‘पाहून सांगतो’

Nashik News : केंद्र सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आयोजित विकसित भारत संकल्प अभियान रथयात्रेला नागरिकांचा, योजना फसव्या असल्याने विरोध होत असल्याच्या प्रश्‍नावर संतप्त झालेल्या केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी महाविकास आघाडीचे लोक सहन होत नसल्याने विरोध करीत असल्याचा आरोप केला.

पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू असल्याचे कराड यांनी सांगितल्यावर त्यांना ‘देशावर कर्ज किती?’ याबद्दल विचारल्यावर ‘पाहून सांगतो,’ असे ते म्हणाले. (Minister of State for Finance bhagwat karad could not give answer about loan on country nashik news)