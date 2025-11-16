Nashik Crime : पिस्तुलाचा धाक दाखवून शेतजमीन बळकावली; खंडणीखोरांवर 'मकोका'ची कारवाई!

नाशिक: जमीन बळकावण्यासाठी पिस्तुलाचा धाक दाखवून डांबून ठेवणे, बळजबरीने स्वाक्षऱ्या घेणे यांसारखे प्रसंग चित्रपटांमध्ये नेहमीच पाहावयास मिळतात. परंतु असा प्रसंग मोहगाव (ता. सिन्नर)च्या शेतकऱ्यांविरोधात घडला असून, दीड लाखांची खंडणी उकळून आणखी तीन कोटींची मागणी करणाऱ्या संशयित प्रकाश लोंढे याच्यासह दहा ते बारा जणांविरोधात सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .दीपक लोंढे, प्रकाश लोंढे, प्रमोद मनोहर आव्हाड, गणेश श्रीधर आडके यांच्यासह दहा ते बारा संशयितांविरोधात सातपूर पोलिसांत खंडणीसह अपहरण आणि हत्यार बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मच्छिंद्र रघुनाथ बोडके (वय ४०, रा. मोहगाव, चिचोंली, ता. सिन्नर) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांच्यासह भावबंधांची मौजे मोहगाव येथे वडिलोपार्जित चार हेक्टर शेतजमीन आहे. .संशयित दीपक लोंढे याने नोव्हेंबर २०११ मध्ये बोडके व त्यांच्या भाऊबंदांना सातपूर येथील आयटीआय पुलानजीकच्या एका कार्यालयात बोलावून घेतले आणि त्यांना पिस्तुलाचा धाक दाखविला. बोडके व त्यांच्या भाऊबंदांना शिवीगाळ करीत बळजबरीने चारचाकी वाहनांमध्ये बसवून सिन्नरच्या उपनिबंधक कार्यालयात नेले. त्याठिकाणी संशयितांनी त्यांची वडिलोपार्जित जमीन बळजबरीने स्वतःच्या लाभात लिहून घेतली. .त्यानंतर बोडके व त्यांच्या भाऊबंदांना पुन्हा सातपूरच्या प्रकाश लोंढेच्या कार्यालयात आणले. रात्री उशिरापर्यंत त्याठिकाणी संशयित दीपक लोंढे याने मारहाण करीत सर्वांना ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर तीन वर्षांनी बोडके व भाऊबंदांनी संशयित प्रकाश लोंढे व दीपक लोंढे यांच्याकडे जमीन परत मिळण्यासाठी विनवणी केली असता, त्या वेळी संशयितांनी जमिनीच्या मोबदल्यात तीन कोटी रुपयांची मागणी केली. या प्रकरणी सातपूर पोलिसांत खंडणी, मारहाण, अपहरणासह फसवणूक व आर्मॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..‘मकोका’ची कारवाईलोंढे टोळीविरोधात पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांनी मकोकाअंतर्गत कारवाई केली आहे. प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे यांच्यासह दहा-बारा संशयित हे सध्या नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आत्तापर्यंत लोंढे टोळीविरोधात आठ गुन्हे दाखल आहेत, तर भूषण लोंढे अद्यापही फरारी आहे..लाभाच्या जमिनीसाठी दीड लाखही घेतलेसंशयितांनी बोडके व भाऊबंदांच्या जमिनीच्या खरेदीखतावर बळजबरीने सह्या घेताना त्यात ५० लाखांच्या लाभापोटी दिल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ५० लाखही संशयित लोंढे याने दिलेले नाही. ती जमीन तीन वर्षांनी परत घेण्यासाठी बोडकेंनी संशयिताकडे विनंती केली असता, संशयिताने त्यापोटी तीन कोटींची मागणी केली..Tathawade Land Scam : सरकारी जमीन गिळंकृत करण्याचा मोठा कट; सह दुय्यम निबंधकासह २७ जणांवर गुन्हा.तेवढे पैसे नसल्याचे सांगितल्याने संशयित लोंढे जितके पैसे असतील तितके दे, लाभात जमीन परत लिहून देतो, असे म्हणाला. त्यामुळे बोडके यांनी त्यांच्याकडील एक लाख ५० हजार रुपये दिले असता, तेही संशयित लोंढे याने घेतले, परंतु जमीन परत केली नाही. उलट तीन कोटी न दिल्यास जमिनीचा नाद सोडायचा, नाहीतर ठार मारण्याची धमकी संशयितांनी दिली होती. सहायक निरीक्षक ज्ञानेश्वर भडांगे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.