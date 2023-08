Nashik News : 'या' महामार्गावर प्रवासापासून रोखले 4500 हजारांपेक्षा जास्त वाहनांना!

Nashik News : शिर्डी ते भरवीर असा ८० किलोमीटर महामार्गावरील एन्ट्री व एक्झिट पॉइंटवर नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभाग वायुवेग पथक वाहन तपासणीकामी नेमण्यात आले आहे.

प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेमण्यात आलेल्या १२ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने दिवस-रात्र थांबत कारवाई केली आहे. (More than 4500 vehicles prevented from traveling on samruddhi mahamarg nashik news)

समृद्धी महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी, तसेच वाहन तपासणी व चालकांचे समुपदेशन करण्यासाठी नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. अपघात रोखण्यासाठी सुमारे साडेचार हजारांपेक्षा जास्त वाहनचालकांचे समुपदेशक करण्यात आले.

सुमारे साडेचार हजार वाहनांना प्रवेश नाकारला. काही प्रमाणात धोकादायक असल्याने, निश्चितपणे अपघाताला कारणीभूत ठरणारी होती. त्यामुळे या वाहनांना प्रवेश नाकारत एक प्रकारे होणाऱ्या संभाव्य अपघातांना आळा बसला.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाने उपाययोजना करत वाहनाचे टायर, वाहनाची योग्यता समाधानकारक नसणे, अतिरिक्त प्रवासी वाहतूक, वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन, अतिवेग आदी प्रकरणी कारवाई करीत २६ मे ते ३१ जुलै या दोन महिन्यांत साडेचार हजारांपेक्षा जास्त वाहनांना समृद्धी महामार्गावर प्रवेश नाकारले. २९९ वाहनचालकांना दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.