Nashik Mahavitaran : महावितरणचा राष्ट्रीय स्तरावर डंका! हरित ऊर्जा आणि ग्राहक सेवेत प्रथम स्थान; 'ICC'च्या परिषदेत ५ पुरस्कारांनी सन्मान

नाशिक रोड: इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे झालेल्या १९ व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेत विविध वर्गवारीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत महावितरणला पाच पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. यामध्ये हरित ऊर्जा आणि कार्यक्षमता व ग्राहक सेवेची परिणामकता यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम स्थान मिळाले आहे..इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे नवी दिल्ली येथे दोनदिवसीय राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद झाली. महावितरणने हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञान स्वीकार आणि ग्राहक सेवेसह वीज क्षेत्रातील विविध उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. त्याची दखल घेत या परिषदेत महावितरणला हरित ऊर्जेतील प्रगती तसेच नावीन्यासह परिणामकता वर्गवारीत देशात प्रथम स्थान मिळवले आहे. .सेवांची गुणवत्ता आणि ग्राहक सक्षमीकरण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार नावीन्यासह परिणामकता- सामान्य या वर्गवारीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर तिसरे स्थान मिळाले आहे. ‘महावितरण’तर्फे अधीक्षक अभियंता किरण नागावकर, सलोनी वाकोडे, कार्यकारी अभियंता नीलम गांगुर्डे यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले..Amravati Local Body Election : मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मामेभाऊ नगरसेवक पदासाठी मैदानात, भाजपनं दिलं तिकीट.अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. या नियोजनाद्वारे अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात प्राधान्य दरांवर दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केले आहेत. यात प्रामुख्याने हरित ऊर्जेचे करार आहेत. येत्या २०३० मध्ये राज्याचा हरित ऊर्जा वापर सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासोबतच वीजखरेदी खर्चातही ६६ हजार कोटींची बचत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.