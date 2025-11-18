नाशिक

Nashik Mahavitaran : महावितरणचा राष्ट्रीय स्तरावर डंका! हरित ऊर्जा आणि ग्राहक सेवेत प्रथम स्थान; 'ICC'च्या परिषदेत ५ पुरस्कारांनी सन्मान

MSEDCL Secures Top Honours in Green Energy and Innovation : नवी दिल्ली येथे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे आयोजित १९ व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेत हरित ऊर्जा आणि कार्यक्षमतेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल महावितरणला विविध वर्गवारीत पाच पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे झालेल्या १९ व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेत विविध वर्गवारीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत महावितरणला पाच पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. यामध्ये हरित ऊर्जा आणि कार्यक्षमता व ग्राहक सेवेची परिणामकता यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम स्थान मिळाले आहे.

